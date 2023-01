Dortmund: l'énorme ovation du Signal Iduna Park pour le retour de Haller, victorieux pour sa première officielle avec le BVB

De retour sur les pelouses après sa double opération d'une tumeur aux testicules, Sébastien Haller a fait ses grands débuts en Bundesliga avec le Borussia Dortmund ce dimanche contre Augsbourg (4-3). Le public du club de la Ruhr lui avait réservé un très bel accueil pour son entrée en jeu.

Son entrée en jeu était attendue. Après avoir disputé quelques minutes en amical pour la première fois avec le Borussia Dortmund il y a 10 jours, Sébastien Haller était de retour sur les pelouses pour son premier match officiel avec le club de la Ruhr ce dimanche contre Augsbourg. Un événement plus que symbolique pour le Franco-Ivoirien, opéré deux fois d'une tumeur aux testicules en juillet et en novembre 2022 et qui n'avait plus joué depuis le 3 juin 2022 avec la Côte d'Ivoire.

Haller acclamé et victorieux pour sa première avec Dortmund

Entré en jeu à la place de l'Allemand Youssoufa Moukoko à la 62e minute, alors que le score était de 2-2, Sébastien Haller a été acclamé par les près de 82.000 spectateurs du Westfalenstadion, à guichets fermés. Comme un seul homme, le public s'est levé pour acclamer celui qui s'est battu contre la maladie pendant plus de six mois.

Avec des crampons orange siglés d'un message équivoque ("Fuck cancer"), le numéro neuf a participé à la belle victoire des siens au bout du suspense face à Augsbourg (4-3) pour cette rencontre de la 16e journée de Bundesliga.

Transféré en juillet 2022 au BVB en provenance de l'Ajax Amsterdam pour pallier le départ à Manchester City du Norvégien Erling Haaland, Haller a dû interrompre la préparation estivale et un cancer des testicules lui a été diagnostiqué quelques jours plus tard. L'international ivoirien de 28 ans avait disputé une vingtaine de minutes des deux matches de préparation de Dortmund en janvier, inscrivant notamment un triplé contre Bâle.