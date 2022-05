Dortmund: le geste à 500.000 euros d'Haaland pour le personnel et les joueurs avant son départ

Pour marquer son départ de Dortmund, Erling Haaland a acheté 33 montres Rolex pour les joueurs du club et une vingtaine de montres Omega pour le staff. La valeure totale de ces cadeaux s’élève à 500.000 euros selon le journal allemand Bild.

La saga de la transition autour d'Erling Braut Haaland a fait couler beaucoup d'encre au cours des six derniers mois, mais s'est finalement conclue par un accord avec Manchester City annoncé au début du mois. Le Norvégien, qui y touchera un salaire de 20 millions d'euros par an, a décidé d'en faire profiter ceux qui sont devenus ses ex-coéquipiers, avant de quitter l'Allemagne pour l'Angleterrre.

Plus de 500.000 euros de montres

Selon le journal allemand Bild, Erling Haaland a acheté pour plus de 500.000 euros de cadeau. Un départ pour une star de la Bundesliga n'a probablement jamais été aussi cher, écrit le journal. Avant de quitter définitivement le club et de prendre des vacances bien méritées, le joueur de 21 ans aurait donc offert 33 montres Rolex de type Submariner à Marcos Reus et au reste des joueurs de Dortmund.

Les montres ont une valeur estimée à environ plus de 10.000 euros chacune, qu'il a pris soin de faire graver individuellement. Bild écrit qu'il s'est également souvenu du staff du Borussia Dortmund, à qu'il aurait distribué une vingtaine de montres Omega pour environ 6.000 euros chacune.

Les montres, produites en Suisse, seraient arrivées au centre d'entraînement de Dortmund dans deux limousines, avec une photo du costume de Haaland, une photo de Haaland en liesse et une photo du Norvégien avec le trophée de la coupe à la main, raconte Bild.

Un départ soigné de Dortmund avant son transfert

Avec ce clin d'oeil sympa, Erling Haaland soigne un peu plus son départ, alors qu'il s'était déjà illustré en saluant chacune des tribunes du Signal Iduna Park lors du dernier match du Borussia Dortmund en Bundesliga le week-end dernier, ponctué par l'un de ses 22 buts de la saison. Les supporters locaux lui avaient réservé une standing ovation, bien qu'il n'ait pas eu le droit à son tifo.

Un geste qui a marqué le jeune attaquant norvégien, qui s'est ému sur ses réseaux sociaux : "Cela a été un privilège et un honneur de porter ce maillot. J'ai vécu des moments mémorables au Borussia Dortmund, j'ai rencontré des gens spéciaux et j'ai eu des coéquipiers extraordinaires."