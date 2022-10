Dortmund: Sébastien Haller raconte son combat quotidien contre le cancer

Sébastien Haller a livré un récit inédit de ses derniers mois où il a lutté - et lutte encore - contre une tumeur aux testicules. Auprès de l'UEFA, le buteur ivoirien du Borussia Dortmund a raconté comment il avait appris la nouvelle et bataillait depuis pour en finir avec la maladie.

Heureux de son beau début d’été avec le titre national obtenu sous le maillot de l’Ajax puis son transfert au Borussia Dortmund, Sébastien Haller a ensuite reçu un coup sur la tête et "tout s'est arrêté du jour au lendemain". Ensuite tout est allé très vite selon celui qui a ressenti une première douleur lors d’un rassemblement da sa sélection fin mai.

"Cela a commencé, d'après mes souvenirs, par une douleur au ventre alors que j'étais en déplacement avec l'équipe ivoirienne le 31 mai. J'ai pris des médicaments pendant trois ou quatre jours et cela a disparu, s’est exprimé le buteur ivoirien dans un texte publié sur le site de l’UEFA. Mais j'ai commencé à avoir l'impression d'avoir la grippe tout de suite après, alors j'ai passé tout mon temps avec l'équipe nationale à me sentir mal."

La tumeur diagnostiquée en un éclair après un IRM

Pris en charge par le staff médical du BVB en marge de la préparation estivale, Sébastien Haller a finalement passé un scanner puis une IRM pour comprendre pourquoi il avait autant mal depuis quelques semaines.

"Immédiatement après l'IRM, on m'a dit qu'il y avait là une tumeur, mais on ne savait pas encore si c'était bénigne ou maligne. J'ai participé à un entraînement, puis à mon retour, on m'a dit d'aller voir un urologue pour avoir un deuxième avis, a encore raconté Sébastien Haller. Il lui a fallu environ dix secondes pour confirmer qu'il s'agissait d'une tumeur. Il a saisi le scan, l'a placé sur mes testicules et nous avons eu un diagnostic final. Ensuite, tout est allé très vite: il fallait savoir de quel type de tumeur il s'agissait, quelle était sa taille, si des métastases s'étaient propagées ailleurs - ce qui était le cas. Après cela, il a fallu commencer le traitement, organiser l'opération, informer les gens – il y avait beaucoup de choses à penser dans les premiers jours."

"Quatre phases de chimiothérapie"

Obligé de suivre un traitement à base de chimiothérapie afin de traiter sa tumeur, Sébastien Haller se retrouve éloigné des terrains depuis plusieurs mois. Mais le buteur du Borussia Dortmund et des Eléphants ivoirien cherche quand même à tirer du positif de cette épreuve. Entouré de ses proches il fait front et pense déjà à son retour à l’entraînement et à la compétition. Et selon lui, s’il n’y pas besoin d’opération chirurgicale pour ôter la tumeur, il pourrait rapidement rejouer.

"Je passe cinq jours d'affilée à l'hôpital, où je suis branché 24h/24 et 7j/7, je ne peux pas sortir du lit pendant que le traitement est injecté dans mon corps. Ensuite, j'ai droit à deux semaines de repos. C'est la phase 1, et je dois le faire quatre fois. Quatre phases de chimiothérapie d'une durée d'environ trois semaines chacune, a encore expliqué le buteur du BVB. Après cela, selon l'évolution de mon cancer et sa propagation, je pourrais être obligé de subir une intervention chirurgicale. Beaucoup de gens me demandent quand je serai de retour, mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte donc c'est difficile de leur donner une réponse claire."

Et de préciser sur un éventuel retour en d’absence d’opération: "Trois semaines après la phase finale, des contrôles sont effectués pour voir à quel stade se trouve la métastase et si vous avez besoin d'une intervention chirurgicale ou non. Si je n'ai pas besoin d'une opération, avec la façon dont je m'entraîne, j'aime à penser que je serai en bon état à la fin de ces trois semaines." Un beau message d'espoir véhiculé par Sébastien Haller.