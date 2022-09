Mercato: Haaland était devenu "une sorte de fardeau" à Dortmund

Sebastian Kehl est revenu ce mercredi sur le départ d’Erling Haaland à Manchester City pendant le mercato estival. Le directeur sportif du Borussia Dortmund ne regrette pas le buteur norvégien dont le statut dans le vestiaire commençait à poser problème en interne.

A l’image de Kylian Mbappé, Erling Haaland représente l’avenir du football mondial. Et comme le Français du PSG, le Cyborg norvégien empile les buts sous le maillot de Manchester City. En huit rencontres, le nouveau protégé de Pep Guardiola a déjà marqué à douze reprises avec les Skyblues. Une superbe réussite pour un joueur dont le transfert s’est réglé pour "seulement" 60 millions d’euros et dont le passage à Dortmund ne semble pas avoir fait l’unanimité. Interrogé par le journal Bild, Sebastian Kehl a réglé ses comptes avec le phénomène de 22 ans.

"Autant nous avons toujours aimé Erling et il a connu de la réussite avec nous mais à la fin, il était devenu une sorte de fardeau dans le vestiaire, dans le club et dans l'environnement, a indiqué le directeur sportif du club de la Ruhr auprès du quotidien allemand. […] En-dehors du club, presque tout était exclusivement centré sur lui. Le moment de son transfert était une bonne chose pour les deux parties."

86 buts en 89 matchs à Dortmund

Arraché à Salzbourg en janvier 2020 à la barbe de nombreux prétendants, Erling Halaand a pourtant marqué de nombreux buts lors de ses 18 mois en Bundesliga. Malgré une saison 2021-2022 perturbée par des pépins physiques et les incertitudes autour de son futur, le Scandinave a enquillé but sur but avec le Borussia Dortmund.

Aussi bien en championnat que sur la scène continentale, le Norvégien possède un sacré ratio avec 86 buts réalisations et 23 passes décisives en 89 rencontres. Un sacré bilan mais aussi une grosse dépendance à sa star pour le BVB.

Haaland représente 48% des buts de City

Là encore, Sebastian Kehl s’est réjoui du retour à un collectif très bien huilé depuis le départ d’Erling Haaland en Premier League. Dortmund a disputé sept matchs toutes compétitions confondues en 2022-2023 pour six victoires et une défaite dans les dernières minutes contre le Werder. Mieux, de l’avis du dirigeant, le nombre de buteurs différents cette saison constitue une vraie performance.

L’équipe entraînée par Edin Terzic a marqué 14 buts avec 10 buteurs différents. Seuls Marco Reus, Jude Bellingham et Raphaël Guerreiro ont parvenus à inscrire deux pions. Pendant ce temps avec 12 réalisations sur les 25 de Manchester City, Erling Haaland compte déjà pour 48%. Le début d’une petite dépendance ou d’une belle histoire d’amour.