FIFA 22: Haaland pas content d'être moins bien noté que Mbappé

Jude Bellingham, le milieu de terrain de Dortmund, s’est chargé de dévoiler à ses partenaires leur note dans FIFA 22. Et lorsque Erling Haaland a appris qu’il était moins bien noté que Kylian Mbappé, le buteur norvégien a semblé assez mécontent.

Au fil des années, c’est devenu un vrai sujet de conversation dans les vestiaires professionnels. A l’aube de l’automne, EA Sports sort son nouvel opus de FIFA. Et tous les joueurs scrutent de près leurs notations. Avec des approbations, du chambrage, mais aussi un certain mécontentement. A l’occasion de la sortie de FIFA 22, disponible depuis vendredi dernier, Dortmund a monté une petite opération spéciale.

Jude Bellingham a été désigné pour dévoiler à ses partenaires leur carte dans le jeu vidéo. Équipé d’un micro et d’un petit écran, le milieu de terrain de 18 ans en a profité pour chambrer un peu Erling Haaland, dont il est très proche. Le buteur norvégien a été crédité cette année d’une note de 88. Soit quatre points de plus que dans FIFA 21. "Satisfait?", lui a demandé Bellingham. "Pas mal hein?", a dans un premier temps réagi Haaland affichant un vrai contentement.

"Sans commentaire"

Bellingham l’a alors relancé, avec le sourire: "Je tiens juste à préciser que Lewandowski et Mbappé ont 91. Toujours heureux?" Avec une moue très fermée, Haaland a répondu: "Sans commentaire". L’avant-centre de 21 ans s’est ensuite penché plus en détails sur ses notations. En formulant quelques critiques. "Pour moi, la vitesse (89) et le physique (88) devraient être à 90", a lâché le n°9 du Borussia.

Depuis le début de la saison, le colosse d’1,94m a inscrit 11 buts et délivré 4 passes décisives en 8 apparitions avec Dortmund (toutes compétitions confondues). Des stats phénoménales, à la hauteur de l’incroyable efficacité qu’il affiche depuis ses premiers pas professionnels.