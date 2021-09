FIFA 22: ce que vaut la dernière édition du jeu vidéo d'EA Sports

La simulation de football d'EA Sports, FIFA 22, est disponible pour la première fois sur les consoles nouvelle génération (PS5 et Xbox Series X/S), ainsi que sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Cette édition n'est pas révolutionnaire en matière de jouabilité, mais laisse tout de même plus de place à la construction.

Pour la première fois, la licence d'EA Sports est pensée pour les consoles nouvelle génération PlayStation 5 et Xbox Series X/S. FIFA 22, la nouvelle édition du jeu vidéo le plus vendu en France, est disponible à partir du 1er octobre dans sa version "standard". Les détenteurs de PS4, Xbox One et PC peuvent également en profiter, dans une mouture moins puissante, mais néanmoins similaire.

L'éditeur américain, qui a promis une "expérience de jeu la plus réaliste et la plus immersive du football" avec une nouvelle technologie qui a permis de capter les mouvements des joueurs à 11 contre 11 sur un terrain de foot, a réussi son pari. Les duels sont beaucoup plus réalistes, grâce aux 4.000 animations individuelles et collectives supplémentaires.

· Un peu plus de place pour la construction

Le jeu est légèrement plus lent que FIFA 21, ce qui donne plus de possibilités pour les adeptes de la construction. Les rushs solitaires sont beaucoup plus difficiles à réaliser et le comportement des défenseurs a été ajusté. Les tacles ont notamment été revus: leur timing est bien plus important, pour ne pas offrir des espaces à l'adversaire.

Le niveau des gardiens - sujet sensible - a aussi été modifié. Ils sont beaucoup plus forts sur leur ligne où il faudra bien placer son ballon pour marquer. À l'inverse, ils sont beaucoup moins éfficace sur les frappes lointaines.

· Peu de changements sur Ultimate Team

Ultimate Team, le mode de jeu le plus utilisé, qui ne cesse d'être lucratif pour EA, n'a pas subi de modifications majeures. Hormis la mise en place de nouvelles cartes: les "Héros FUT". Il s'agit d’anciennes légendes qui ont évolué dans le même club ou le même championnat durant toute leur carrière. Mario Gomez, Diego Milito ou Roy Keane sont notamment de la partie. Toujours dans FUT, de nouvelles options de personnalisation des clubs et des stades ont été ajoutés.

· Une expérience immersive sur PS5 et Xbox Series

Sur les consoles nouvelle génération, EA Sports propose une expérience immersive avec un jeu esthétiquement plus beau. Un nouveau système d'éclairage a été développé pour rendre le jeu plus réaliste, avec un son spatialisé pour une expérience de stade plus immersive.

Les avant-matchs sont dynamiques avec l'arrivée du public dans les stades. Les joueurs sont désormais accompagnés par des enfants lors de l'entrée sur la pelouse. De nouvelles cinématiques ont également été mises en places notamment lors des matchs de Ligue des champions, dont la licence est toujours présente (au même titre que les autres compétitions européennes et plusieurs championnats tels que la Ligue 1).

Avec FIFA 22, il est fort possible qu'EA Sports accroisse son avance sur son concurrent Konami, compte tenu des premiers retours perplexes sur eFootball.