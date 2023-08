Francfort: Kolo Muani décisif face à Darmstadt... avant son départ pour le PSG?

En attendant son possible transfert au PSG, Randal Kolo Muani s’est distingué avec l’Eintracht Francfort, ce dimanche, en marquant le but vainqueur face à Darmstadt lors de la première journée de Bundesliga (1-0).

C’était peut-être son dernier match devant le bouillant public du Deutsche Bank Park. Et Randal Kolo Muani l’a parfaitement négocié. L’attaquant de Francfort s’est montré décisif face à Darmstadt, ce dimanche, lors de la première journée de Bundesliga (1-0). Aligné à la pointe de l’attaque, l’international français (9 sélections, 1 but) a inscrit l'unique but de la rencontre peu avant la mi-temps. Au terme d’une superbe action collective, RKM a fait trembler les filets en reprenant un centre parfait de Philipp Max, lui-même bien décalé par Jesper Lindstrom (40e).

Kolo Muani avait déjà marqué la semaine dernière lors du carton face au Lokomotive Leipzig (quatrième division) au premier tour de la Coupe d’Allemagne (7-0). Un an après être arrivé libre à l’Eintracht, l’ancien Nantais est courtisé par le PSG, qui espère le recruter d’ici la fin du mercato estival, prévue le 1er septembre. Comme explique samedi par RMC Sport, le natif de Bondy (Seine-Saint-Denis) et le club parisien sont tombés d’accord. Les champions de France doivent désormais trouver un terrain d’entente avec Francfort, qui a repoussé une première offre à hauteur de 65 millions d’euros (bonus inclus).

Francfort va défier le Levski Sofia en barrage de la Ligue Europa Conference

L’Eintracht réclame une grosse somme pour laisser filer son vice-champion du monde 2022, auteur de 23 buts et 17 passes décisives en 46 apparitions la saison passée (toutes compétitions confondues). Entre 80 et 90 millions d’euros. Le club allemand se déplacera en Bulgarie, ce jeudi (19h) pour défier le Levski Sofia en barrage de la Ligue Europa Conference, avant un retour à domicile le 31 août. Entre-temps, Francfort se déplacera à Mayence dimanche prochain en championnat (15h30). A voir si Kolo Muani sera toujours là.