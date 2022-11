Gardien de l'Allemagne et du Bayern, Manuel Neuer révèle avoir eu cancer de la peau au visage

Manuel Neuer a pris la parole ce mercredi, auprès du journal Bild, afin de se confier sur sa santé. Le gardien allemand du Bayern Munich y a dévoilé avoir été contraint à trois interventions chirurgicales afin de traiter un cancer de la peau ayant atteint son visage.

Blessé à l'épaule et absent de le début du mois d'octobre, Manuel Neuer a surtout dû faire face à une épreuve plus importante ces derniers mois. A la surprise générale, le gardien du BayernMunich et de la sélection allemande a révélé ce mercredi avoir lutté contre un cancer de la peau.

"J'ai dû subir trois opérations et j'ai eu un cancer de la peau", a expliqué le gardien de 36 ans lors d'un entretien auprès du journal Bild. Selon les éléments partagés par les médias d'outre-Rhin, Manuel Neuer a même été touché au visage lorsqu'on sa maladie s'est étendue à cette partie du corps et aurait même été aperçu avec un masque facial en marge du match de Ligue des champions contre le Barça à Munich en décembre 2021.

Neuer associé à Kerber dans une société de crème solaire

A l'instar de Sébastien Haller, qui lutte actuellement contre une tumeur aux testicules, Manuel Neuer a choisi de médiatiser son cancer après ses trois opérations médicales.

Des confidences qui interviennent au moment où le champion du monde 2014 s'est associé à la joueuse de tennis Angélique Kerber pour lancer une entreprise de protection solaire.

Manuel Neuer avec un pansement au visage contre Dortmund en décembre 2021 © Icon Sport

"Puisque nous nous entraînons et jouons constamment à l'extérieur et que nous aimons aussi passer notre temps libre dans la nature, il est essentiel pour nous de commencer avec des filtres de protection solaire modernes et avec un facteur de protection solaire de 50+, a encore estimé l'icône du Bayern Munich et de la sélection allemande. [...] Nous savons donc avec certitude que nous avons un écran solaire qui nous protège en permanence et avec lequel presque rien ne peut brûler."

A la différence de Manuel Neuer, touché par un cancer, Angélique Kerber souffre d'une hyperpigmentation de la peau. Un problème physique qui explique en partie pourquoi la lauréate de trois tournois du Grand Chelem entre 2016 et 2018 s'est lancé dans un tel partenariat.