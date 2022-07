Hertha Berlin: Richter atteint d’un cancer des testicules à seulement 24 ans

Le Hertha Berlin a annoncé que son joueur Marco Richter (24 ans) souffrait d’un cancer des testicules. Le milieu de terrain va être opéré pour retirer la tumeur.

La nouvelle fait passer le football au second plan. Les examens de pré-saison réalisés par Marco Richter (24 ans) ont révélé que le joueur souffre d’un cancer des testicules. Le Hertha Berlin a annoncé les raisons de la prochaine absence de son joueur, mardi dans un communiqué. Le milieu de terrain va subir une opération pour retirer la tumeur.

"Un diagnostic définitif reste à faire"

"Le Hertha BSC a reçu une triste nouvelle avant le voyage du club en Angleterre, indique le texte. Marco Richter sera momentanément indisponible. Un examen urologique a révélé une tumeur sur le testicule, qui devra être enlevée chirurgicalement. Un diagnostic définitif reste à faire. Le club informera les fans des progrès de Marco lorsque de plus amples informations seront connues. D'ici là, nous demandons que la vie privée de Marco soit respectée."

Le directeur sportif Fredi Bobic a assuré son protégé de l’accompagnement de l’institution dans cette épreuve. "Marco a absolument tout notre soutien dans cette situation, a-t-il confié. Nous espérons qu'il pourra récupérer et être de retour avec nous le plus rapidement possible."

International allemand dans les catégories jeunes, Richter avait participé aux Jeux olympiques à l’été 2021. Passé par le centre de formation du Bayern Munich, il avait rejoint le Hertha en 2021 en provenance d’Augsbourg contre sept millions d’euros. Il s’est vite imposé comme un titulaire (33 matchs, 6 buts, 2 passes décisives toutes compétitions confondues).

Plusieurs clubs allemands ont adressé des messages de soutien au joueur comme l’Union Berlin, dont l’un des joueurs a aussi été touché par la maladie. Timo Baumgartl (26 ans) avait publiquement annoncé souffrir d’un cancer du scrotum, le contraignant à subir un traitement par chimiothérapie. Il a récemment annoncé avoir repris la course. Le Hertha, où évolue le Français Lucas Tousart, a arraché son maintien en Bundesliga lors du barrage en fin de saison.