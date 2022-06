Hertha Berlin: un ancien capo des ultras devient... président du club

Kay Bernstein, ancien capo du groupe d’ultras Harlekins Berlin, a été élu président du Hertha Berlin ce dimanche. L’homme de 41 ans a obtenu la majorité des voix lors de l’assemblée générale du club.

Kay Bernstein vient de réaliser le rêve de beaucoup de supporters. Élu président du Hertha Berlin ce dimanche avec 1670 voix sur 3040 (devançant Frank Steffel, 1280 voix), l’homme de 41 ans était autrefois capo du groupe d’ultras Harlekins Berlin, dont il est le cofondateur. Il succède à Werner Gegenbauer, âgé de 72 ans, qui avait laissé la main après le maintien du club de la capitale en Bundesliga après 14 ans à sa tête.

Trois fois interdit de stade

Comme le rapporte Bild, l'ancien meneur de son groupe a été interdit de stade à trois reprises. L’une d’entre elles s’est déroulé en 2005, où il avait invité les ultras à jeter un objet distribué par un sponsor, blessant un spectateur. Le quotidien allemand explique aussi que Bernstein a déjà été arrêté par la police.

Aujourd’hui propriétaire d’une agence de communication, il a été élu lors de l’assemblée générale extraordinaire du club qui s’est tenue ce dimanche. "Nous avons besoin d'une réinitialisation honnête et réelle", a-t-il notamment déclaré au sujet du Hertha, qui s’est sauvé en Bundesliga de justesse lors des barrages. "Notre vieille dame est en soins intensifs, ajoute-t-il. Nous pouvons maintenant la soigner de l'intérieur et la remettre sur pied. Tout le monde peut aider et tout le monde doit aider pour que nous retrouvions notre âme bleue et blanche".