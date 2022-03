Équipe de France: Nkunku, la récompense d'une saison déjà impressionnante

Christopher Nkunku a été convoqué en équipe de France par Didier Deschamps pour affronter la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud à la fin du mois de mars. Le milieu offensif du RB Leipzig, formé au PSG, a déjà été décisif 41 fois, avec 26 buts inscrits notamment.

Il est tout simplement l'un des joueurs les plus décisifs sur le continent européen actuellement. En 38 matchs, son compteur affiche 26 buts et 15 passes décisives. Et il reste encore près de trois mois de compétition. Grâce à ces formidables performances avec le RB Leipzig, aussi bien en Bundesliga qu'en Ligue des champions, Christopher Nkunku a été récompensé avec une première convocation en équipe de France. Didier Deschamps l'a appelé jeudi, pour les matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire (25 mars) et contre l'Afrique du Sud (29 mars). Le milieu offensif de 24 ans va donc découvrir les Bleus, à huit mois de la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre-18 décembre).

Nkunku renoue avec le football français qu'il avait quitté au terme de la saison 2018-2019, disputée avec le Paris Saint-Germain, son club formateur. Il avait été lancé par Unai Emery, avant d'obtenir un temps de jeu encore plus important sous la direciton de Thomas Tuchel. Mais c'est à Leipzig, qui a déboursé environ 13 millions d'euros (hors bonus), qu'il est allé chercher une place de titulaire. Et après deux premières saisons très encourageantes (12 buts et 27 passes décisives sur cette période), son jeu a pris une autre dimension.

"Il n'a pas de faiblesse"

Cette transformation se voit à la fois à travers les statistiques, sa carrure physique (il a pris en masse musculaire) et son positionnement sur le terrain. Autrefois cantonné à un rôle de milieu relayeur, Christopher Nkunku évolue désormais comme milieu offensif axial ou deuxième attaquant de l'équipe de Domenico Tedesco (remplaçant de Jesse Marsch en cours de saison). Sa polyvalence lui permet aussi d'évoluer sur les côtés, aussi bien à gauche qu'à droite. Mais c'est bien dans l'axe qu'il semble le plus utile. "Avec nous, son utilisation sera dans ce secteur là, bien évidemment", a d'ailleurs annoncé Deschamps.

"Pour nous, c'est un pur bonheur", a confié son coéquipier et compatriote Nordi Mukiele. "Je lui ai dit de jouer avec plus d'intensité et de verticalité. Il l'a très bien assimilé. Il est plus dangereux face au but et il est aussi très bon dans le pressing. Il s'est amélioré dans tous les secteurs. J'ai dit en conférence de presse qu'il n'a pas de faiblesse, et je le pense vraiment", disait Marsch en début de saison.

Le quatrième joueur le plus décisif d'Europe

En étant directement impliqué sur 41 buts de son équipe, il fait mieux que Mohamed Salah ou Thomas Müller. Il est en effet le quatrième joueur le plus décisifs parmi les cinq grands championnats, derrière Robert Lewandowski, Karim Benzema et Kylian Mbappé.

"Ce n'est pas du hasard, j'ai travaillé pour cela. Mon but, c'est d'aller encore plus loin que ce je suis aujourd'hui, disait-il début février dans un entretien à L'Équipe. Au-delà des buts je fais des passes décisives. Ça a toujours été mon ADN. Combien de fois, encore récemment on m'a dit: mais pourquoi t'as pas frappé? Et je réponds toujours la même chose. Parce qu'il était mieux placé que moi".

D'aucuns diraient que le championnat allemand est très permissif pour les offensifs. Mais aucun grand club n'a pour le moment résisté à Nkunku cette saison. Le Bayern Munich? Un but en février. Le Borussia Dortmund? Un but et une passe décisive en novembre. Manchester City en Ligue des champions? Un triplé, malgré une défaite 6-3. Le Paris Saint-Germain a également souffert face à lui. Lors de la quatrième journée de la phase de poules, le RB Leipzig avait fait nul 2-2 au Parc des Princes. Le Français avait ouvert le score, avant d'obtenir un penalty (transformé par Dominik Szoboszlai) en toute fin de rencontre. Autant de prestations qui ont fini de convaincre Deschamps, qui insiste bien souvent sur la nécessité pour les postulants à la sélection de réussir les grands matchs de club.