PSG-Bayern: Nagelsmann “prépare son équipe” comme si Mbappé et Messi “allaient jouer”

A quatre jours du huitième de finale de Ligue des champions face au PSG, Julian Nagelsmann s’est de nouveau exprimé sur l’éventuelle absence de Kylian Mbappé pour le match aller. L’entraîneur du Bayern persiste et signe: pour lui, le Français pourrait jouer mardi.

Kylian Mbappé sera-t-il sur la pelouse du Parc des Princes ce mardi face au Bayern? A quatre jours du huitième de finale aller de Ligue des champions (à suivre à 21 heures sur RMC Sport 1), l’interrogation est grande à propos de l’état de force du Tricolore, victime d’une lésion de la cuisse gauche le 1er février dernier face à Montpellier.

Son absence étant officiellement estimée à trois semaines, Julian Nagelsmann avait d’abord cru à une blague. "Je ne pense pas qu'il sera absent. Je ne m'attends à rien d'autre. Je ne sais pas ce qu'il a. C'est relativement vague sur le site internet (du PSG). Je ne peux pas imaginer qu'il soit absent. Bien sûr, ils peuvent jouer au poker. Je me prépare pour le match comme s'il allait jouer", avait expliqué l’entraîneur bavarois le 3 février dernier.

Nagelsmann prévoit toutes les éventualités

Le débat sur la présence ou non du champion du monde 2018 pour ce match s’est poursuivi mardi. Dans un premier temps, Christophe Galtier a rappelé en conférence de presse que la “santé du joueur” passait “avant tout”, d’autant”que la saison est longue”. Quelques heures plus tard, Nagelsmann a de nouveau remis le sujet sur la table.

“J’ai lu beaucoup de choses concernant mon "attaque" qui n’en était pas une. Si on inverse la réflexion, et que Mbappé joue, tout le monde aurait dit: ‘Nagelsmann est un idiot!’. Je dis juste que je me prépare à ce qu’il joue”, a-t-il précisé devant les médias, avant d’être questionné sur la possible absence de Lionel Messi. “Il y a beaucoup de pression sur les deux équipes. Le PSG est meilleur avec Messi et Mbappé. Mais ils ont aussi de bons remplaçants et une profondeur de banc. Je prépare mon équipe comme s’ils allaient jouer”.