Greuther Fürth-Bayern: le vilain tacle de Pavard, qui écope d'un carton rouge

Le défenseur français Benjamin Pavard a été sanctionné d'un carton rouge pour un violent tacle en 2e période contre Greuther Fürth, alors que le Bayern de Munich menait 2-0 vendredi dans ce match de la 6e journée de Bundesliga.

Benjamin Pavard quitte déjà le terrain. Alors qu'un attaquant du club de Greuther Fürth filait seul au but, le latéral droit a écopé d'un carton rouge direct pour un tacle par derrière en retard. Le Bayern qui mène 2-0 sur la pelouse du promu va donc devoir finir la seconde période à 10 contre 11 (match en cours, 0-3). Le Français qui n'a joué que trois matchs cette saison en raison d'une blessure à la cheville sera donc suspendu pour la réception de l'Eintracht Francfort dimanche prochain (17h30) et pour le déplacement au Bayer Leverkusen la semaine suivante. A moins que la commission ne décide d'alourdir la sanction. Une nouvelle occasion pour le jeune latéral Josip Stanisic, 21 ans, de gratter quelques minutes. A moins que Bouna Sarr n'ait lui aussi sa chance.

Actuel leader de Bundesliga, le Bayern Munich ouvrait cette sixième journée face à Greuther Fürth. Les Bavarois comptent sept victoires en sept matches toutes compétitions confondues, et sont bien partis pour une huitième réussite alors qu'ils mènent 3-0. Une réussite que le club ne doit pas à ses nombreux Français, puisque Kingsley Coman est en convalescence après son opération du coeur et que Benjamin Tolisso est blessé au mollet. Seul Dayot Upamecano joue régulièrement pour les Bavarois, et l'ancien titi parisien Tanguy Kouassi a le droit à quelques minutes. Bouna Sarr, qui a récemment exprimé sa volonté de jouer pour le Sénégal, cumule 45 minutes de jeu en Bundesliga cette saison.