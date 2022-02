Surprise et gros coup dur pour le Bayern, Neuer opéré et absent plusieurs semaines

Le Bayern Munich devra faire sans son gardien vedette Manuel Neuer, opéré du genou ce dimanche et absent plusieurs semaines. Le portier allemand est d'ores et déjà forfait pour le huitième de finale aller de Ligue des champions contre Salzbourg.

Le gardien de but international allemand du Bayern Munich, Manuel Neuer, a été opéré d'un genou dimanche au lendemain du match contre Leipzig (3-2) et sera indisponible pendant "les semaines à venir", a annoncé le club bavarois dimanche.

La durée exacte de son indisponibilité n'a pas été précisée, mais il semble acquis que le joueur de 35 ans manquera le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre Salzbourg, le 16 février. "Chacun au club et dans l'équipe souhaite un bon et rapide rétablissement à Manuel et nous sommes certains qu'il sera bientôt de retour et en pleine forme parmi nous", a déclaré le directeur sportif du club bavarois, Hasan Salihamidzic.

Il était titulaire contre Leipzig samedi

Neuer lui-même a posté un message optimiste sur son compte Instagram depuis son lit d'hôpital, disant à ses abonnés que l'opération s'était bien déroulée et qu'il pourrait être de retour sur les terrains "dans quelques semaines". L'annonce de son opération a été une surprise en Allemagne, seulement 24 heures après le match de Neuer dans les buts du Bayern samedi contre Leipzig.