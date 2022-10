"C'est plus qu'irrespectueux": le footballeur homosexuel Joshua Cavallo outré par le faux coming out d'Iker Casillas

Seul footballeur professionnel en activité à avoir révélé son homosexualité, l'Australien Joshua Cavallo a réagi ce dimanche à l'épisode du faux coming out d'Iker Casillas sur les réseaux sociaux. Sans cacher sa déception.

Un grand pas en arrière pour la cause LGBT dans le milieu du football masculin ? C'est visiblement la crainte de Joshua Cavallo... Le joueur australien d'Adelaide United, qui avait sensation en octobre 2021 en révélant publiquement son homosexualité - une première pour un professionnel en activité depuis les années 1990 - a réagi ce dimanche à l'épisode du faux coming out d'Iker Casillas sur les réseaux sociaux. Avec dépit, forcément.

"Iker Casillas et Carles Puyol plaisantant et se moquant d'un coming out dans le football est décevant, a-t-il commenté sur Twitter. C'est un processus difficile que tous les LGBTQ+ doivent affronter. Alors voir mes modèles et légendes du football plaisanter d'un coming out et de ma communauté est plus qu'irrespectueux."

Un piratage ou une énorme maladresse ?

Dimanche en début d'après-midi, l'ancien portier du Real Madrid avait créé le buzz avec un message soudain sur Twitter. "J'espère que vous me respecterez: je suis gay". Des mots partagés et commentés des milliers de fois avant que de sérieux doutes n'apparraissent... et qu'Iker Casillas ne supprime le tweet en question. Pour assurer dans un second temps - et après la réaction de Cavallo - avoir été victime d'un piratage.

La presse espagnole avait pourtant avancé une autre théorie, expliquant que Casillas avait posté le message initial pour faire taire les nombreuses rumeurs lui prêtant une relation avec la chanteuse Shakira ou l'actrice Alejandra Onieva. Avec un peu d'ironie, donc, et beaucoup, beaucoup, de maladresse. Ancien équipier de Casillas en sélection espagnole, Carles Puyol avait ensuite enfoncé le clou avec une autre mauvaise blague: "Il est temps de raconter notre histoire, Iker". Lui aussi a depuis supprimé son tweet. Sans crier au piratage.