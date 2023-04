Belgique: l'ancien Nantais Renaud Emond marque son premier but depuis huit mois... et se faire exclure sur sa célébration

Ancien flop des Canaris, Renaud Emond a mis fin à des mois de galère en retrouvant le chemin des filets vendredi. Emu, l'attaquant belge a célébré son but en retirant son maillot. Sauf qu'il avait déjà pris un premier carton jaune quelques minutes avant...

Bien avant Andy Delort, lui aussi a connu la colère de la Beaujoire. Avec ses trois petits buts inscrits en 38 matchs toutes compétitions confondues, Renaud Emond (31 ans) fait partie des innombrables flops de l’ère Waldemar Kita. Sur les conseils de son directeur sportif officieux Mogi Bayat, le président du FC Nantes avait pourtant lâché entre 3 et 4 millions d’euros pour le faire venir en janvier 2020, convaincu de tenir un pur avant-centre capable d'empiler les pions.

"J'avais oublié que j'avais pris un jaune"

Un pari raté, un de plus. Dans l’anonymat le plus complet, le Belge est reparti deux ans plus tard. Direction le Standard de Liège, d’où il était arrivé. Un retour aux sources salvateur ? Pas franchement. Titulaire au moment d’attaquer cette nouvelle saison, il s’est gravement blessé au genou en septembre. Puis il a été victime d’une rechute début 2023. Résultat, il a dû attendre mi-février pour rechausser les crampons et voir enfin le bout du tunnel.

Mais pour lui, la délivrance a vraiment eu lieu vendredi contre Charleroi (3-1). Pour la première fois depuis le 21 août 2022, il est parvenu à faire trembler les filets, en fin de seconde période. La fin d’une disette longue de huit mois. Les émotions étaient sans doute un peu trop fortes pour le numéro 9 du Standard, qui a aussitôt retiré son maillot. Une célébration synonyme de carton jaune, comme le veut le règlement. Sauf qu’il avait déjà été averti une première fois quelques minutes auparavant… Il a donc dû rentrer aux vestiaires un peu plus tôt que prévu.

"C’est vrai qu’au moment où j’ai marqué, j’ai tout oublié, a-t-il raconté après le match auprès de la RTBF, davantage soulagé que frustré par cette expulsion. J’avais oublié que j’avais pris un jaune. On a bien tenté de me glisser mon maillot pour que je puisse le remettre, mais c’était un peu tard. L’arbitre m’a dit qu’il était désolé." Avec ce succès, le Standard est repassé 5e et s'est relancé dans la course à l'Europe, dans un championnat toujours dominé par Genk et l'Union Saint-Gilloise.