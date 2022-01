Mercato: flop à Nantes, Emond transféré au Standard de Liège

Après deux ans décevants à Nantes, Renaud Emond retourne, selon nos informations, au Standard de Liège, où il avait évolué de 2016 à 2020. Le transfert est estimé à 200.000 euros.

Deux ans et puis s'en va. Selon nos informations, le départ de Nantes de Renaud Emond est finalisé. L'attaquant belge du FC Nantes de 30 ans, arrivé en janvier 2020 pour près de 4 millions d'euros, est transféré au Standard de Liège, club où il avait évolué de 2016 à 2020. Le montant du transfert est de 200.000 euros. Le joueur arrivait en fin de contrat en juin. Il n'aura marqué qu'à deux reprises sous le maillot des Canaris en 38 matchs.

Six matchs cette saison

Depuis le coup d'envoi de 2021-2022, le Belge n'a disputé que six matchs et est à la recherche d'un but depuis le 31 janvier 2021. Ce jour-là, l'attquant nantais avait inscrit de la tête le but de l'espoir lors de la défaite face à Monaco (1-2) à la Beaujoire. Victime de l'éclosion de Randal Kolo Muani, le joueur de 30 ans retourne donc en Belgique, où il est très apprécié du public liégeois pour sa détermination.

Lors de sa précédente aventure avec le Standard, il a inscrit 43 buts en 139 matchs toutes compétitions confondues, en remportant deux fois la Coupe de Belgique en 2016 et 2018. Un dossier en moins à gérer pour le club, en pleine tourmente avec l'affaire Kolo Muani. Le président Waldemar Kita, qui a saisi la FIFA en étant persuadé que son attaquant vedette s'est déjà engagé avec l'Eintracht Francfort.