"Des bières de la présaison aux playoffs": Textor réplique après les critiques d’un ancien de Molenbeek

John Textor a réagi ce vendredi aux critiques formulées contre lui par Thierry Berghmans. L’ancien entraîneur des gardiens de Molenbeek, récemment évincé du club belge, avait réglé ses comptes avec l’actuel propriétaire de l’Olympique Lyonnais.

Si Jean-Michel Aulas avait pris l’habitude de répondre à ses détracteurs via Twitter, John Textor se montre actif sur Instagram. Comme son prédécesseur, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais ne veut pas se laisser attaquer sans réagir. Après les critiques virulentes de Thierry Berghmans, ex-coach des gardiens de Molenbeek (club dont il est également le patron), l’homme d’affaires américain lui a répondu sur le même ton ce vendredi.

"Il a raison! Huit années dans les divisions inférieures sans aucune chance d’accéder à la première division, a lâché John Textor dans un message publié sur les réseaux sociaux. Les coachs servaient plein de bière de la présaison aux playoffs."

John Textor répond à un ancien coach de Molenbeek © DR Instagram John Textor

"Très heureux d'être intervenu"

Tout juste promu en première division belge, un an après l’arrivée de John Textor comme propriétaire, Molenbeek a finalement changé d’entraîneur quelques jours avant le début débuts de la saison 2023-2024. Jugé trop proche de l’ancienne direction, notamment, Vincent Euvrard et son staff où figurait Thierry Berghmans ont pris la porte. Pas vraiment une perte pour le propriétaire de Lyon et du Racing White Daring de Molenbeek qui a depuis nommé Claudio Caçapa à la tête de l’équipe.

"Des moments amusants, à moins que vous ne vouliez gagner..., a encore ironisé John Textor en réponse aux attaque de son ancien employé. Je suis très heureux d'être intervenu et d'avoir aidé à gagner un trophée."

Pour son premier match de l’élite, Molenbeek a subi une lourde défaite à domicile contre Genk (0-4), le 29 juillet. Le groupe de Claudio Caçapa va tenter de se reprendre rapidement face à Louvain et Malines.

L’occasion pour le club belge de la galaxie Textor de montrer que l’Américain a bel et bien apporté cette culture de la gagne… et qu’il ne s’est pas seulement évertué à supprimer les bières pendant la présaison.