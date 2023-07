OL: la mise au point d'Aulas sur un éventuel retour à la tête du club

Dans une interview accordée ce vendredi au Progrès, Jean-Michel Aulas assure qu'un retour à la présidence de l'OL est pour lui "tout à fait impossible", "à moins que l’on me le demande".

Placé sous la surveillance de la DNCG, le gendarme financier du football français, Lyon, désormais contrôlé par l'homme d'affaires américain John Textor, tente de tourner la page de l'ère Jean-Michel Aulas dans un climat incertain, avec un mercato qui peine à décoller. Une situation suivie de près par l’ancien boss de l’OL, à tel point que certaines rumeurs ont laissé filtrer l’idée qu’il se verrait bien revenir aux affaires.

"Je reste à disposition"

"A moins que l’on me le demande, c’est tout à fait impossible, répond fermement Jean-Michel Aulas dans une interview donnée ce vendredi au Progrès. Je reste actionnaire à 9% et c’est une manière de contrôler que les choses vont bien se passer. Maintenant, il y a un programme de rachat des 9% que je détiens encore, dès le mois d’août pour un tiers, et dans 18 mois pour le solde. Donc, on ne peut pas imaginer que je revienne et j’ai d’autres projets."

Et d’ajouter : "J’ai la chance, en tant que membre du Comex, d’avoir pu réformer le foot féminin pro avec la création d’une Ligue professionnelle. Je vais continuer à consacrer du temps au foot féminin. Peut-être pas seulement pour les Bleues, car j’ai des sollicitations de la part d’organisations européennes ou mondiales pour apporter des conseils, de l’assistance. Et j’ai d’autres projets avec mon fils Alexandre. Mais je reste à disposition de John Textor et Santiago Cucci."

Laurent Blanc veut garder Cherki et Barcola. Walid pense que Lyon doit étoffer son effectif – 19/07 8:57

Aux commandes de l’OL durant 36 ans, à partir de juin 1987, Aulas a été révoqué le 5 mai de son poste de directeur général par Textor, le nouveau propriétaire qui l'avait nommé pour trois saisons après avoir pris le contrôle du club le 19 décembre. "J’ai eu des sollicitations d’autres clubs que j’ai immédiatement déclinées, précise Aulas auprès du Progrès. Je ne suis pas un dirigeant qui passe d’un club à un autre. C’est impossible. Après avoir vécu ce que j’ai vécu avec l’OL, c’est un ADN très particulier."

Dans une interview pour RMC Sport cette semaine, Aulas s'est aussi confié sur ses rapports avec Textor : "C’est une relation de partenaire puisque je reste l’un des actionnaires importants de l’OL, le 2e derrière Eagle. Nous avons des sujets de discussions. Dernièrement cela était la DNCG puisqu’elle avait recalé la proposition qui avait été réalisée. Donc on a échangé. J’ai fait des suggestions. On a eu des discussions parfois passionnées mais aussi quelques fois constructives. En tous cas, moi je suis à disposition de John Textor pour optimiser les relations et surtout pour que l’OL progresse de tous les côtés."