Belgique: viré par Textor, l’ancien coach des gardiens de Molenbeek dézingue le patron de l’OL

Mis à la porte - comme l’ensemble du staff - par John Textor seulement cinq jours avant le début du championnat belge, Thierry Berghmans, ex-entraîneur des gardiens du RWD Molenbeek, règle ses comptes dans les colonnes de La DH Les Sports. Et la sulfateuse est de sortie.

Il en a visiblement gros sur le cœur. Et il a voulu le faire savoir. Viré - comme l’ensemble du staff - par John Textor à cinq jours du début du championnat belge, Thierry Berghmans s’est livré dans les colonnes du quotidien belge La DH Les Sports. L’ex-entraîneur des gardiens du RWD Molenbeek y tacle sévèrement les pratiques de l’homme d’affaires américain, également propriétaire de l’OL en plus d’être le patron du club belge.

"Nous avons été surpris par le timing, c’est vraiment ridicule de l’avoir fait à cinq jours de la reprise du championnat, a déploré l’ex-membre du staff de Vincent Euvrard, lui aussi débarqué fin juillet. Si vous voulez changer de staff, faites-le dès le début de la préparation. Avec le recul, je me dis qu’il pensait qu’on allait prendre une claque contre Lyon et que ce serait un bon prétexte pour nous virer (Molenbeek s’est imposé 1-0 en amical contre l’OL le 23 juillet). Notre victoire a mis du plomb dans l’aile de son plan."

"John Textor a détruit en deux mois tout ce qu’on avait créé en huit ans"

Nommé entraîneur des gardiens de Molenbeek en juillet 2019, Berghmans a travaillé une année sous John Textor, qui a pris les commandes du club belge l’été dernier. "Il a tout détruit en un claquement de doigts, a encore déploré l’entraîneur des gardiens. On ne compte même plus les coups de pression avec des menaces de casser les contrats de certains joueurs si nous n’alignions pas certains joueurs. Nous avons préparé au mieux ce retour en D1 (...) et puis John Textor a détruit en deux mois tout ce qu’on avait créé en huit ans."

Le licenciement du staff était une surprise dans la mesure où Vincent Euvrard et ses adjoints avaient permis au club de retrouver l'élite belge au printemps dernier. C’est Cláudio Caçapa (47 ans), adjoint à l’OL entre 2016 et 2023 puis coach intérimaire de Botafogo (autre club de la galaxie Textor) pendant trois semaines en juillet, qui a été nommé sur le banc de Molenbeek.