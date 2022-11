"J’ai mis fin à mon contrat", Wanda Nara confirme ne plus être l’agent de Mauro Icardi

Lors de son passage dans une émission de télévision italienne, Wanda Nara a confirmé avoir entamé une procédure de divorce avec Mauro Icardi. La femme d’affaires argentine a précisé qu’elle ne gérait plus les intérêts de l’avant-centre prêté par le PSG à Galatasaray.

L’idylle est bel et bien terminée. C’est le message très clair que Wanda Nara a fait passer lors de sa venue sur un plateau de télévision italien. Invité de l’émission "Verissimo", diffusée sur Mediaset, la femme d’affaire argentine a confirmé avoir mis un terme à sa relation avec Mauro Icardi. "Nous avons bien rompu, a-t-elle expliqué dans des propos rapportés par le site CulturePSG. Depuis deux mois, nous n'habitons plus ensemble mais nous vivons dans la même copropriété pour qu'il puisse voir les enfants chaque fois qu'il est libre."

Le couple a même entamé une procédure de divorce: "Oui, nous avons signé les papiers. Un de mes amis avocat nous suit. Il le fait avec son cœur car il nous aime tous les deux. Je suis très déterminée sur la séparation: ma priorité, ce sont les enfants." Marié depuis huit ans, Wanda Nara et Mauro Icardi ont eu deux filles ensemble: Francesca (7 ans) et Isabella (6 ans). La vedette de 35 ans avait également eu trois fils avec Maxi Lopez, son précédent compagnon (et ancien partenaire d’Icardi à la Sampdoria): Valentino (13 ans et fraîchement recruté par Galatasaray), Constantino (11 ans) et Benedicto (10 ans).

"Je n’ai pas trahi Mauro"

Wanda et Mauro ont annoncé leur séparation fin septembre. La presse turque a évoqué dans la foulée un divorce, présenté comme "complexe" en raison de leurs biens immobiliers en communs, estimés à 60 millions d’euros. En attendant, Wanda a stoppé son activité d’agent auprès d’Icardi, prêté cette saison par le PSG à Galatasaray. Une information confirmée par la principale intéressée: "J'ai pensé que ce n'était pas bien pour moi d'être la représentante d'Icardi maintenant et j'ai mis fin à mon contrat avec Galatasaray."

En revanche, Wanda Nara se défend d’avoir trompé Icardi avec le rappeur argentin L-Gante (22 ans), avec qui elle a tourné un clip dans lequel ils s’embrassent dans un lit. "Je n'ai pas trahi Mauro. C'était juste une personne que je voyais pour le travail. Il n'y avait rien entre nous. Nous avons fait une séance photo ensemble pour une entreprise de vêtements, puis il m'a proposé de participer à un clip vidéo."

Un doublé contre Besiktas

Après la diffusion de ce clip, Icardi avait fait un aller-retour express en Argentine afin de demander des explications à celle dont il a partagé la vie durant près d’une décennie. Un voyage mal accueilli par les dirigeants de Galatasaray, qui ne lui avaient pas donné leur accord. Depuis son arrivée à Istanbul, l’avant-centre de 29 ans a inscrit trois buts (dont un doublé contre Besiktas le week-end dernier) et délivré une passe décisive en cinq apparitions dans le championnat de Turquie.