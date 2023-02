Séisme en Turquie: le club de Gaziantep se retire du championnat turc de football

Comme Hatayspor, le club de Gaziantep, particulièrement touché par le séisme qui a laissé la région en ruines, a mis un terme à sa saison de football et demandé à ce qu'il soit retiré du championnat de D1.

Pour eux, la vie s’est arrêtée quand la terre a tremblé. Dans la ville de Gaziantep, au sud-est de la Turquie, proche de la frontière avec la Syrie, et donc de l’épicentre du séisme (Kahramanmaras) qui a ébranlé les deux pays en début de semaine, plus de 2.000 personnes ont péri. Près d’une semaine après les secousses d’une magnitude de 7,8, au moins 28.191 personnes ont perdu la vie, dont 24.617 en Turquie et 3.574 en Syrie, selon les derniers bilans officiels, largement sous-estimés d’après l’ONU, qui s’attend à ce que le bilan humain s'alourdisse.

Dans ces conditions, le club de football de Gaziantep, pensionnaire de Süper Lig, la première division turque, ne se voyait pas reprendre le cours de sa saison et a donc décidé de se retirer du championnat, dont il occupait la 10e place du classement avant la catastrophe. La décision a été approuvée par le conseil d’administration de la Fédération turque de football, qui a officialisé la nouvelle ce dimanche, précisant que les équipes (Gaziantep n’est pas le seul club à mettre fin à ses activités sportives) concernées par ce retrait conserveront leur place dans leur championnat respectif la saison prochaine.

"Il a été décidé que les équipes retirées de toutes les ligues professionnelles recevront leurs créances garanties envers la TFF pour la partie restante de la saison", ajoute la TFF. Ali Koç, le président du club de Fenerbahçe avait déclaré vouloir soutenir financièrement les clubs d’Hatayspor et de Gaziantep. Gaziantep est l’une des villes les plus sinistrées du pays. Les survivants ainsi que les dizaines de milliers d’habitants contraints de quitter leurs appartements, considérés comme trop dangereux, font désormais la queue pour manger, tandis que les funérailles sont organisées à la chaîne dans une ville où les températures ont en plus chuté à -5°C ces derniers jours.