Championship: un fan de Fulham est mort après une crise cardiaque en tribune

Fulham a annoncé samedi la mort d'un fan qui avait subi un arrêt cardiaque dans les tribunes lors du match contre Blackpool. Les staffs des deux clubs avaient coopéré afin d'essayer de le sauver.

Triste nouvelle en Angleterre. Fulham a annoncé samedi soir le décès d'un supporter victime d'un arrêt cardiaque lors du match de Championship contre Blackpool à Craven Cottage (1-1). La rencontre avait d'ailleurs été suspendue pendant que les stewards s'occupaient de l'urgence médicale. Le staff médicaux des deux clubs ont aidé les ambulanciers qui s'occupaient de lui dans la tribune Hammersmith. Les supporters ont utilisé des drapeaux pour donner un peu d'intimité aux premiers intervenants avant que le supporter en détresse ne soit transporté à l'hôpital.

L'arbitre Peter Bankes avait demandé aux deux équipes de quitter le terrain, avant que le match ne reprenne après une longue interruption. Le supporter n'a pas pu être sauvé, et le club a révélé la tragique nouvelle : le supporter, nommé Paul Parish, est décédé. "C'est avec une immense tristesse que nous informons nos supporters du décès de Paul Parish. Paul a fait un arrêt cardiaque et a été soigné dans la tribune lors du match de cet après-midi avant d'être transféré à l'hôpital. Nous présentons nos condoléances aux proches de Paul."

Avant même de connaître le sort de la victime, le défenseur de Fulham Tim Ream avait invité tous ceux qui avaient été témoins du malaise cardiaque du supporter à en parler, et même à le contacter sur Twitter : "À tous ceux qui ont été témoins et qui ont peut-être du mal avec ce qu'ils ont vu… n'ayez pas peur de tendre la main et de parler à quelqu'un. Contactez-moi, vos proches, n'importe qui. Vous n'êtes pas seul et d'autres ressentiront ou auront ressenti ce que vous ressentez."

Le football anglais très touché

Ce décès est survenu après qu'un incident similaire se soit produit à Boundary Park ce week-end, où le match de League Two d'Oldham contre Rochdale a également été interrompu. Oldham a déclaré que le fan était conscient et recevait un traitement. Le club remercie ceux qui ont alerté sur sa détresse et annonce qu'il donnera des nouvelles du supporter.

Cette saison, un grand nombre d'incidents impliquant des fans de football souffrant d'urgences médicales lors de matchs de football a été enregistré et plusieurs matchs ont dû être suspendus. Le premier a été observé entre Newcastle et Tottenham en octobre, et il y a eu d'autres cas lors de la défaite de Watford à domicile contre Chelsea en décembre et la défaite des Hornets contre Tottenham à Vicarage Road au début du mois.