Légende de la NFL, Tom Brady devient co-propriétaire du club anglais de Birmingham

Tom Brady a confimé ce jeudi son entrée au capital du club anglais de Birmingham. La légende de la NFL espère contribuer à faire grandir l'équipe qui évolue actuellement en Championship (D2 anglaise).

"Here we go" (Nous y voilà), c'est par cette petite phrase que Tom Brady a annoncé jeudi son arrivée dans le monde du football, ou plutôt du soccer comme l'a appelé la vedette de la NFL pendant des années. Désormais retraité des terrains, le quarterback de légende du foot US a rejoint le club anglais de Birmingham en tant qu'actionnaire.

17e de Championship la saison passée, le club anglais s'est maintenu dans la douleur en deuxième division. Mais avec l'arrivée de Tom Brady, les Blues vont vouloir retrouver les sommets du championnat. Une envie partagée par la star américaine.

"Birmingham City est un club emblématique avec tant d'histoire et de passion. Faire partie des Blues est un véritable honneur pour moi, a lancé 'TB12' au moment de confirmer son arrivée. Birmingham City repose sur le travail d'équipe et la détermination. Je suis ravi de travailler aux côtés du conseil d'administration, de la direction et des joueurs pour faire de notre club un club sans égal."

Brady veut transmettre sa culture de la gagne

Actionnaire minoritaire du club, l'homme aux sept sacres lors du Superbowl va devenir le président d'un conseil consultatif à Birmingham. Vêtu d'un maillot du club anglais, Tom Brady a expliqué ce qui lui avait plu chez les Blues. Au-delà de l'investissement financier, l'Américain est un sacré homme d'affaires depuis plusieurs années, l'ancien joueur de foot US veut changer la mentalité de l'équipe même s'il reconnait "avoir beaucoup à apprendre sur le football".

"En tant que président du conseil consultatif, Tom Brady appliquera sa vaste expérience de leadership et son expertise dans plusieurs composantes du club, notamment en travaillant aux côtés du département des sciences du sport pour donner des conseils sur les systèmes et programmes de santé, de nutrition, de bien-être et de récupération, a précisé le club de D2 anglaise via un communiqué. En outre, Tom Brady travaillera en étroite collaboration avec le conseil d'administration et l'équipe de direction sur les efforts de marketing mondiaux et l'identification de nouvelles opportunités de partenariat commercial pour le club."

Et le principal intéressé de préciser: "Je sais quelques choses sur le fait de gagner. Je pense qu'elles se transmettent assez bien. Je sais que le succès commence par le travail qui se tient derrière elle. Plus important encore, je sais ce que c'est et j'aime être l'outsider."

Drafté au 199e rang en 2000, Tom Brady a débuté dans l'anonymat en NFL avant d'y devenir une légende et l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de son sport jusqu'à sa retraite en février 2023. Sous son impulsion, Birmingham espère retrouver la Premier League que le club a quitté en 2011.