Tom Brady et Gisele Bündchen sur le point de divorcer

Tom Brady et Gisele Bündchen auraient engagé des avocats spécialistes du divorce selon les informations révélées ce mardi par le média américain Page Six. Le quarterback de légende du football US et le mannequin, qui forment l'un des couples les plus célèbres de la planète, sont mariés depuis février 2009 et ont eu deux enfants ensemble.

A 45 ans, Tom Brady a décidé de rempiler et de repousser sa retraite de la NFL. Le joueur aux sept sacres au Super Bowl est rapidement revenu sur sa décision d'arrêter le football US pour signer un nouveau contrat avec les Buccaneers de Tampa Bay pendant l'intersaison.

Une prolongation de sa carrière sportive qui a peut-être contribué à accentuer ses problèmes personnels avec son épouse et ex-top model Gisele Bündchen. Après plusieurs mois à vivre séparemment, les deux superstars auraient finalement engagé des avocats spécialisés dans les divorces selon les révélations du média Page Six.

L'un des couples les plus célèbres au monde semble donc vivre ses derniers moments en commun après 13 années de mariage. Tom Brady et Gisele Bündchen ont une relation depuis 2006.

"Je n'ai jamais vraiment pensé que cette dispute signifierait la fin pour eux, mais il semble que ce soit le cas, a indiqué une source proche du couple auprès du site américain. Je ne pense pas qu'il y aura un retour maintenant. Ils ont tous les deux des avocats et examinent ce qu'impliquera une séparation, qui obtiendra quoi et quelles seront les détails financiers."

Un divorce à coup de millions?

Parents de deux enfants, un garçon de 12 ans et une fille de 9 ans, Tom Brady et Gisele Bündchen ont aussi élevé ensemble le premier fils du joueur de NFL né d'une précédente relation. Toujours selon le site spécialisé dans les informations sur les célébrités, les conditions du divorce devraient se régler dans l'Etat de Floride où les deux principaux intéressés vivent depuis l'arrivée du quarterback à Tampay Bay en 2020.

Au-delà de ce qui pourrait être une garde partagée pour leurs enfants, le couple Brady-Bündchen va également devoir se partager son impresionnant empire. Entre placements financiers et investissements immobiliers, la fortune du joueur de football US et l'ex-mannequin dépasserait les 200 millions d'euros. Un total qui ne prend pas en compte le futur contrat record signé (375 millions sur 10 ans) par Tom Brady pour devenir consultant auprès de la chaîne Fox Sports après sa retraite sportive.