Chaos au Stade de France: deux victimes des incidents de la finale de Ligue des champions se sont suicidées

Toujours hantés par le souvenir du drame d’Hillsborough auquel ils avaient assisté en avril 1989, deux fans des Reds, qui ont vécu trente-trois ans après le fiasco du Stade de France, se sont suicidés.

Le fiasco du Stade de France en finale de la Ligue des champions entre Liverpool le Real Madrid, indirectement, aura provoqué deux morts. Selon le Liverpool Echo, deux survivants du drame d’Hillsborough se sont suicidés après avoir été à nouveaux traumatisés par les événements survenus, 33 ans plus tard, en marge de la dernière finale de C1 organisée le 28 mai dernier en Seine-Saint-Denis.

Le 15 avril 1989, lors d’une demi-finale de FA Cup entre Liverpool et Nottingham Forrest, 97 supporters anglais, dont des enfants, avaient trouvé la mort, écrasés au cours de violents mouvements de foule survenus au stade d’Hillsborough à Sheffield.

Onze thérapies financées par la fondation du club de Liverpool

Alors que 150 personnes ayant participé au drame d’Hillsborough et au fiasco du Stade de France ont été recensées depuis, beaucoup d’entre elles ont dû suivre une thérapie de groupe suite à ces événements traumatisants. Qui les avaient faits replonger dans un nouveau cauchemar.

"L’un d’entre eux s’est suicidé juste avant l’anniversaire (du drame d’Hillsborough) parce qu’il ne voulait pas affronter un autre anniversaire, deux d’entre eux ont été à nouveaux traumatisés à cause du Stade de France", a raconté dans des propos rapportés par le média liverpuldien Peter Scarfe, président de l’association d’aide aux victimes HSSA (Hillsborough Survivors Support Alliance), lundi en marge d’un événement organisé par le Parti Travailliste.

Soutenu par des contributions de la fondation du club anglais (LFC Foundation), HSSA finance les thérapies de onze autres fans témoins des deux soirées et qui souffrent depuis de détresse psychologique.

"Les événements du Stade de France ont de nombreux points communs avec ceux d'Hillsborough"

"Je ne peux pas donner trop de détails sur ces suicides, car des enquêtes sont en cours, si ce n'est que l'un est intervenu environ une semaine après la finale de Saint-Denis et l'autre, la semaine dernière, expliquera Peter Scarfe à L’Equipe. Les victimes avaient environ 52 et 63 ans et il ne fait aucun doute que, si elles ont commis cet acte irréparable, c'est parce que la dernière finale de la Ligue des champions a réactivé en elles le traumatisme de 1989, qu'elles pensaient avoir dépassé."

Avant d’ajouter: "Le souvenir de 1989 est revenu les hanter parce que les événements du Stade de France ont de nombreux points communs avec ceux d'Hillsborough. Dans les deux cas, il y a eu des mouvements de foule compliqués par des goulots d'étranglement, des gens pressés les uns contre les autres sous un tunnel, des tourniquets bloqués empêchant d'entrer dans le stade et surtout des fausses accusations ensuite. Puisque le gouvernement français, comme l'avait fait la police anglaise, a spontanément accusé les fans de Liverpool d'être responsables de ces débordements..."