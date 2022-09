Incidents au Stade de France: deux suspects déférés pour des violences sur des gendarmes

Suspectés d'avoir commis des violences sur des gendarmes le soir de la finale de la Ligue des champions au Stade de France, en mai dernier, deux jeunes hommes ont été placés en garde à vue puis déférés, selon Le Parisien.

Quatre mois après le chaos, ils ont été rattrapés par la justice. Dans le cadre de l'enquête sur les graves incidents survenus au Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions (28 mai), deux jeunes hommes ont été interpellés ce lundi dans la région francilienne et placés en garde à vue, selon une information rapportée mercredi par Le Parisien.

Ils auraient reconnu les faits

Ces suspects, âgés d'une vingtaine d'années, sont poursuivis pour violences volontaires en réunion et avec armes sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Ils sont suspects d'avoir lancé des bouteilles en verre sur des gendarmes. Toujours selon Le Parisien, la reconnaissance faciale a permis d'identifier ces deux individus, déjà connus des services de police pour des infractions liés à la législation sur les étrangers.

Déférés, les suspects auraient reconnu les faits. Un jugement en comparution immédiate était évoqué pour ce mercredi.

Plus de 1.800 supporters de Liverpool ont récemment annoncé une plainte collective contre l'UEFA pour le chaos survenu lors de cette finale remportée 1-0 par le Real Madrid. Une enquête menée par le Sénat français a infirmé les affirmations de l'UEFA et du gouvernement français selon lesquelles des supporters de Liverpool démunis de billets d'entrée étaient pour l'essentiel à l'origine des incidents. Une cellule spéciale a été mise en place par le parquet de Bobigny pour confondre les suspects et recueillir les plaintes des supporters britanniques ou espagnols.