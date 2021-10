OL: Paqueta affirme être "très heureux" à Lyon et encense le public

Elément indispensable de l’OL et considéré comme un des meilleurs joueurs du début de la saison de Ligue 1, Lucas Paqueta s‘est exprimé ce jeudi en conférence de presse sur son bonheur d’être à Lyon et sur la ferveur des supporters.

Chouchou des supporters de l'OL cette saison, Lucas Paqueta (24 ans) fait partie des meilleurs joueurs du début de l'exercice en Ligue 1, avec ses quatre buts en 11 matchs. Arrivé à l'Olympique Lyonnais en 2020 après un passage compliqué à l’AC Milan, le Brésilien s’est formidablement relancé en France.

Présent en conférence de presse à deux jours de la réception de Lens (à 21h), le milieu de terrain a fait part de sa satisfaction d’être à Lyon et est revenu sur ses bonnes performances: "J’ai déjà dit que j’étais très heureux à l’Olympique Lyonnais, que je vis ici le meilleur moment de ma carrière. Je me sens bien, à l’aise. Je fais toujours de mon mieux chaque jour à l’entrainement. C’est le plus important." Une réponse aux propos de Jean-Michel Aulas, qui disait mercredi qu'il serait peut-être difficile pour le club de refuser d'éventuelles grosses offres cet hiver.

Le Brésilien a également assuré que son passage raté à Milan a servi à sa progression: "Je suis un joueur qui a toujours beaucoup travaillé. Milan m’a servi d’apprentissage. Après cette expérience, je suis devenu un humain meilleur. Arrivé ici, j’ai trouvé des amis, un nouveau groupe, l’amour du public. J’ai retrouvé la confiance, je suis un homme serein."

"Ça me donne la chair de poule d’être dans le stade"

Encensé par les fans du club, Paqueta s’est exprimé sur le gros soutien que lui apportent les Lyonnais et a tenu à les remercier pour cela: "Je comprends l’amour du public pour moi, mais je n’arrive pas à le mesurer. Ça me donne la chair de poule d’être dans le stade et de voir cette ferveur. Je pense qu’ils m’aiment parce que je me donne à 100%, je me dédie à eux. Je ne peux que les remercier."

Des propos qui feront sans doute plaisir aux supporters, alors les joueurs de l'OL peinent à enchainer les victoires et se retrouvent à la neuvième place au classement, à quatre points du troisième Nice.