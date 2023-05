EN DIRECT - OM: Suivez l'avant-match de Lille-OM en live

Marseille joue gros ce week-end et peut mettre la pression sur Lens: les Olympiens se déplacent à Lille ce samedi soir, tandis que Lens, concurrent pour la deuxième place, va à Lorient. Depuis les derniers résultats européens et notamment la compositions de la finale de Ligue Europa (Séville-Rome), on sait toute l'importance de la deuxième place directement qualificative pour la Ligue des champions tandis que le troisième devra très probablement en passer par deux tours de barrages.

Igor Tudor sera en conf ce vendredi après-midi aux alentours de 16h15, à suvire en dict commenté sur le site et l'appli RMC Sport.