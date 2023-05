OM: "La troisième place, c'est un échec" avoue Rongier

A la veille d'un déplacement important sur la pelouse de Lille samedi lors de la 36e journée, le capitaine de l'OM Valentin Rongier a fait monter la sauce dans la lutte finale entre les deux équipes pour la deuxième place, d'autant que Lens ne jouera que dimanche à Lorient.

À trois journées de la fin du championnat, la lutte promet d'être intense pour le podium de la Ligue 1. Si le PSG est bien parti pour rafler un 11e sacre, Lens tient toujours la deuxième place, deux points devant l'OM. Une troisième place provisoire au goût amer pour les Marseillais et Valentin Rongier, qui a employé des mots forts à la veille du sprint final.

"Quand je parle d'échec, c'est parce qu'on a tellement de qualités dans les effectifs, a rappelé le milieu de terrain en conférence de presse. L'objectif c'est de se qualifier directement pour la phase de groupes de la Ligue des champions. C'est pour ça que je parlais d'échec. Pour moi, on réalise une belle saison. On a fait vibrer le public et c'est important. Il y a des choses qui sont dures à avaler, comme la Coupe de France ou l'élimination en Coupe d'Europe. Ce n'est pas une saison parfaite. La 3e place, c'est un échec si on regarde notre effectif et nos ambitions. Il ne faut pas oublier ce qu'il s'est passé l'année dernière. Ça nous permet d'encore plus y croire. On y croira jusqu'au bout, c'est une certitude. Ça nous permettra de tout donner jusqu'à la dernière minute."

Marseille "espère un faux pas" des Lensois

Ce week-end pourrait être un tournant dans le sprint final, d'autant que les Marseillais jouent avant les Sang&Or, sur la pelouse de Lille (samedi à 21 heures). Les hommes de Franck Haise seront eux à Lorient dimanche (17h05). Une rareté cette saison. "On a beaucoup joué le dimanche soir, poursuit Rongier. Lens n'a pas beaucoup joué après nous. Si jamais on gagne, on peut leur mettre la pression. Beaucoup de paramètres sont à prendre en compte. On est derrière (Lens) mais il ne faut pas oublier ce qui s'est passé l'an dernier, on va y croire jusqu'au bout, c'est une certitude. On y croit, on sait que c'est dur de gagner des matchs, tout est possible dans le foot, les équipes jouent le jeu, les matchs de Lens ne seront pas simples, on espère un faux pas. A nous aussi de remporter nos trois matchs."

Le calendrier de Lens

va à Lorient, reçoit Ajaccio, va à Auxerre

Le calendrier de l'OM

va à Lille, reçoit Brest, va à Ajaccio