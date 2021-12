OM: Mandanda va faire un point avec Sampaoli, puis décidera de son avenir

En manque de temps de jeu et d’explications claire sur sa situation à l’OM, Steve Mandanda va faire un point avec Jorge Sampaoli dans les jours qui viennent. Un départ du gardien olympien n’est pas à exclure.

Avant de prendre une décision sur son avenir, Steve Mandanda veut savoir. Et comprendre. Savoir ce que Jorge Sampaoli envisage véritablement au poste de gardien de l'OM, et si Mandanda est définitivement devenu, dans son esprit, un numéro 2. Comprendre pourquoi ce changement et la titularisation de Pau Lopez ont eu lieu aussi soudainement.

Quitte à revenir un peu en arrière, et refaire le film d’une mise sur le banc. C’était à Monaco, en septembre dernier. Mandanda restait sur deux très bonnes performances, à Nice (le match interrompu et à rejouer) et contre Saint-Etienne. "Il Fenomeno" avait appris qu’il serait remplaçant le jour même de la rencontre.

Sampaoli n’a jamais justifié son choix auprès de Mandanda

Fidèle à ses principes, Sampaoli, qui annonce sa compo d’équipe le matin du match, n’a depuis jamais pris le temps de justifier son choix, d’expliquer pourquoi il semble désormais clairement lui préférer Pau Lopez. Avec Sampaoli, c’est ainsi : tout le monde est logé à la même enseigne. Le technicien argentin ne prend jamais de gants au moment de désigner ses titulaires et ses remplaçants. Peut-être y avait-il une exception à faire au moment de mettre sur le banc une légende du club, qui a pu vivre tout cela comme un manque de respect, vu son statut, ce qu’il a donné au club et les conséquences que ce choix a eu, notamment en Equipe de France, où il n’est plus sélectionné par Didier Deschamps.

Son agent a sollicité un entretien avec Sampaoli

Mandanda, qui est sous contrat avec l’OM jusqu’en 2024, a besoin de véritables réponses avant de faire un dernier choix dans sa carrière. Selon nos informations, le temps presse et son agent a sollicité un entretien avec Jorge Sampaoli, pour clarifier la situation du capitaine olympien. L’entretien se fera dans les jours qui viennent.

Un peu embarrassé quand il est questionné sur ce sujet, Sampaoli trouvera t’il les mots et les arguments pour éviter un départ de son gardien de but ? Si Sampaoli clarifie sa hiérarchie, et conforte Pau Lopez en tant que titulaire, Mandanda peut-il décider de rester numéro 2, et de mettre le voile sur ses ambitions au haut niveau ? Ce ne serait pas la tendance. Mandanda a encore faim, et envie de temps de jeu.

Mandanda n’a pas pris décision, mais a encore envie de temps de jeu

Cette concurrence, il s’y était préparé. Mais Mandanda a aujourd’hui le sentiment de ne pas avoir été en capacité de faire le match, face à Pau Lopez, intronisé très rapidement titulaire après son retour de blessure. Les miettes laissées récemment à Mandanda, avec des titularisations contre Metz, le Lokomotiv Moscou ou le Cannet-Rocheville, ne suffisent pas à redonner le sourire au champion du monde français. Mandanda vit forcément mal la situation, mais ne dit pas un mot.

Hors de question pour lui de critiquer Pau Lopez, qu’il apprécie au quotidien. L’Espagnol est pro, cordial et sympathique. Et l’heure n’est pas aux grandes polémiques : l’OM est deuxième au classement, et meilleure défense de Ligue 1. Mandanda le sait, mais reste un compétiteur, et veut croire qu’il aurait également pu tenir son rang dans ce système Sampaoli, solide défensivement.

L’avenir du gardien international français devrait se décider en janvier. Certains clubs français, en quête d’expérience et d’une valeur sure à ce poste, seraient attentifs à sa situation. Toujours aimé par les supporters marseillais et par "son" Vélodrome, Mandanda n’exclut pas d’aller voir ailleurs, mais n’a pas encore pris de décision.