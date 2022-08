Mercato: Djibril Cissé réclame à son tour une arrivée de Ronaldo à l’OM

L’ancien attaquant marseillais Djibril Cissé a publié un tweet dans lequel il appelle Cristiano Ronaldo à venir à l’OM, même si le club phocéen n’a pas l’intention d’enrôler le quintuple Ballon d’Or.

Tout Marseille rêve d’accueillir Cristiano Ronaldo. Toujours à la recherche d’un nouveau club, de grande préférence qualifié pour la Ligue des champions, l’attaquant portugais est toujours à Manchester United, où il a été placé sur le banc lors du derby face à Liverpool (2-1). Alors que le #RonaldOM est toujours d’actualité sur Twitter, un ancien olympien lui a aussi lancé un appel du pied.

Cissé après Jul et Di Meco

"Cristiano, viens mon ami. Je prendrai soin de toi. #RonaldOM", écrit Djibril Cissé ce mardi soir. L’ancien avant-centre a pour rappel évolué à l’OM entre 2006 et 2008, disputant 80 matchs pour 37 buts et 9 passes décisives. Quelques heures plus tôt, c’est le rappeur marseillais Jul qui s’était à son tour autorisé à rêver d’un transfert de 'CR7' sur la Canebière.

Mais Cissé n’est pas le seul ancien phocéen à avoir évoqué cette rumeur folle, puisque Éric Di Meco estimait ce mardi dans le Super Moscato Show que "ce serait impardonnable de ne pas essayer". "Rien que pour le kiff, pour faire vibrer les supporters et la ville, il faut le tenter", lançait le consultant RMC Sport, expliquant que la donnée financière n’était pas forcément un problème. "Ces mecs-là s'autofinancent. Un mec comme Ronaldo, ce n'est pas cher, finalement. Il faut que l'actionnaire principal s'enflamme, qu'il trouve une solution économiquement pour lui trouver un business aux États-Unis".

L'OM n'a "aucune intention" de faire venir Ronaldo

Pour rappel, RMC Sport annonçait toutefois la semaine dernière que l’OM n’a "aucune intention" de recruter Cristiano Ronaldo, malgré quelques discussions au sein du club qui ont émergées par simple curiosité. Si l’emballement des supporters sur les réseaux sociaux avait fait sourire l’état-major marseillais, il ne devrait donc pas assouvir leur fantasme.