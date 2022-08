Mercato: "Si Cristiano pense que c'est mieux pour lui de partir, je serai aussi heureux pour lui" Bruno Fernandes s'ouvre sur le problème Cristiano Ronaldo

Après la victoire (2-1) de Manchester United face à Liverpool lors de la troisième journée de Premier League, Bruno Fernandes s'est positionné sur l'avenir de Cristiano Ronaldo. Le milieu offensif respectera la décision de son compatriote, en souhaitant uniquement qu'il puisse continuer à rendre "fier" le peuple portugais.

Cristiano Ronaldo a attendu la 86e minute pour entrer en jeu ce lundi, lors du choc de la troisième journée de Premier League entre Manchester United et Liverpool (2-1). L'attaquant portugais de 37 ans cherche un nouveau point de chute d'ici la fin du mercato, avec l'ambition notamment de pouvoir disputer la Ligue des champions.

Après la victoire à Old Trafford (2-1) face à l'ennemi juré, Bruno Fernandes s'est exprimé sur la situation de son compatriote: "Cristiano peut continuer à haut niveau et nous donner beaucoup de buts. Je respecte ce qu'il voudra faire, s'il reste, je serai heureux avec lui. Si Cristiano pense que c'est mieux pour lui de partir, je serai aussi heureux pour lui, a déclaré le milieu offensif. Le plus important est qu'il soit au plus haut niveau et qu'il rende notre pays fier."

Erik ten Hag compte sur Ronaldo

Ces derniers jours, face aux nombreuses rumeurs, Cristiano Ronaldo a promis de dire bientôt la "vérité" aux supporters. "Vous saurez la vérité quand une interview aura lieu dans quelques semaines. Les médias ne racontent que des mensonges, avait répondu Cristiano Ronaldo à un post d'un compte fan sur Instagram. J'ai un carnet et ces derniers mois, sur les 100 nouvelles que j'ai faites, seules 5 étaient vraies. Imaginez comment c'est. Gardez ce conseil."

S'il n'a pas aligné "CR7" en tant que titulaire pour le rendez-vous face à Liverpool, Erik ten Hag a déjà indiqué à plusieurs reprises qu'il comptait sur le vétéran cette saison. "J'ai un effectif et il faut que j'utilise cet effectif, a répondu le technicien néerlandais ce lundi. On a 50 à 60 matchs par saison. Donc, match après match, on regarde qui on sélectionne. Maguire et Ronaldo sont des joueurs incroyables et ils joueront un rôle dans un avenir proche." Reste à savoir tout de même si Cristiano Ronaldo portera toujours le maillot mancunien à l'issue du mercato en cours.