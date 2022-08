Maguire et Cristiano Ronaldo, les vaches sacrées de Manchester United n’ont plus la cote

Lundi soir, Erik ten Hag clamait que Cristiano Ronaldo et Harry Maguire auront bien un rôle à jouer cette saison. Pourtant, les deux poids lourds de Manchester United, remplaçants contre Liverpool, semblent disposer de moins en moins de crédit chez les Red Devils.

Quelques minutes après le clinquant succès de Manchester United face à Liverpool (2-1, 3e journée de Premier League), lundi soir, Erik ten Hag avait à peine eu le temps de savourer. S’il a pu féliciter ses "putains de bons joueurs", le coach néerlandais a vite dû revenir sur l’absence au coup d’envoi de deux totems des Red Devils, Cristiano Ronaldo et Harry Maguire.

"J’ai un effectif et il faut que j’utilise cet effectif. On a 50 à 60 matchs par saison. Donc, match après match, on regarde qui on sélectionne. Maguire et Ronaldo sont des joueurs incroyables et ils joueront un rôle dans un avenir proche", a-t-il tenté de rassurer au micro de la chaîne britannique Sky Sports, confortant deux éléments de poids pas vraiment en odeur de sainteté dans le nord-ouest de l’Angleterre en ce début d’exercice 2022-23.

"Si Cristiano pense que c’est mieux pour lui de partir, je serai heureux pour lui"

Au cœur d’une rentrée sportive plutôt chaotique, Cristiano Ronaldo cristallise l’attention par-delà la Manche. Si United doit en grande partie sa laborieuse sixième place de PL 2021-22 aux 18 buts domestiques en 30 matchs de "CR7", le Portugais n’est utilisé qu’avec parcimonie en entame de cette nouvelle saison: un seul match plein lors de la déroute mancunienne à Brentford (4-0), 37 minutes en ouverture contre Brighton (1-2). Et 10 seulement lundi contre les Reds, où Marcus Rashford lui a été préféré en pointe.

Ten Hag ne s’appuie que très peu sur son joueur de 37 ans, dans sa dernière année de contrat avec Manchester United. Un club que Ronaldo désirerait quitter cet été, faute de Ligue des champions à disputer. Toujours sans but au terme des 142 minutes passées sur les terrains lors des trois premières journées, le quintuple Ballon d’or reste malgré tout un joueur à part, il l’a déjà suffisamment prouvé. Mais son salut devra-t-il en passer par un départ de United?

"Cristiano peut continuer à haut niveau et nous donner beaucoup de buts. Je respecte ce qu'il voudra faire, s'il reste, je serai heureux avec lui. Si Cristiano pense que c'est mieux pour lui de partir, je serai aussi heureux pour lui. Le plus important est qu'il soit au plus haut niveau et qu'il rende notre pays fier", a estimé après Manchester United-Liverpool son partenaire en club et en sélection, Bruno Fernandes, sur la chaîne Eleven 1. Jusqu'au terme du mercato estival, la situation de Ronaldo à United devrait continuer à largement faire parler.

Maguire désormais troisième dans la hiérarchie?

Autre choix fort d’Erik ten Hag, celui de laisser Harry Maguire sur le banc afin de relancer Raphaël Varane. Le Néerlandais a vu juste et le champion du monde français a livré une superbe partition en défense, après un début de saison timorée – il avait disputé 50 minutes contre Brentford, entré après la mi-temps. S’il formait la charnière avec la recrue Lisandro Martinez lors des deux premières journées, Maguire, contrairement à Ronaldo, ne sera jamais lancé face aux Reds, seul l’arrière-droit Aaron Wan-Bissaka entrant dans les dernières minutes dans le secteur défensif.

Le défenseur anglais de 29 ans, central le plus cher de l’histoire (acheté 87 millions d’euros à Leicester en 2019), avait pris part à 37 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière. Mais l’arrivée de Martinez et la relance de Varane pourrait bien venir lui boucher un peu plus l’horizon. Ten Hag conforté dans son choix par son succès lors du derby d'Angleterre, le vice-champion d’Europe anglais se verrait ainsi relégué en troisième choix dans la hiérarchie en charnière. Et son statut passé d’indéboulonnable, être menacé.

Le Guardian assurait la semaine dernière que celui qui portait le brassard de capitaine lors des deux premières levées de Premier League continuerait à se battre pour conserver sa place dans le onze mancunien, malgré les rumeurs d’un possible échange avec l’ailier de Chelsea Christian Pulisic. Comme Cristiano Ronaldo, Maguire semble partir d’un peu plus loin. C'est la vérité du moment, du moins.