Mercato: Sergio Gomez sur les tablettes de l’OM ?

Malgré son gros recrutement l’été dernier, l’Olympique de Marseille essaiera de se montrer actif cet hiver. À la recherche d’un nouveau latéral, les dirigeants phocéens seraient, selon le média DHnet, fans du latéral gauche d’Anderlecht, Sergio Gomez.

L’Olympique de Marseille est loin d’être rassasié. Même si les Marseillais ont recruté lors du dernier mercato estival une dizaine de nouveaux joueurs, l’effectif du troisième de Ligue 1 a encore quelques manques. Notamment en ce qui concerne les latéraux, mais une cible prometteuse se dégagerait déjà.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Auteur de cinq buts et six passes décisives en championnat belge, Sergio Gomez (21 ans) est une révélation à Anderlecht. Considéré comme un latéral gauche porté vers l’attaque, son profil aurait impressionné les dirigeants français d’après le média belge DHnet. Mais ce dossier n’aura rien de facile pour plusieurs raisons. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’Espagnol formé à la Masia ne sera pas gratuit, une difficulté pour l’OM qui doit faire attention à sa masse salariale.

De plus, une transaction en janvier semble peu probable, vu que Anderlecht souhaite conserver son joueur au moins jusqu’à la fin de la saison. Surtout que les Belges pourront effectuer des enchères, avec la concurrence de nombreux clubs européens dans ce dossier. Autant le dire, rien ne sera facile pour l’OM s’il veut vraiment recruter Sergio Gomez.

Sampaoli: "On n’a pas d’autres latéraux naturels"

En conférence de presse, l’entraîneur de Marseille, Jorge Sampaoli, avait souligné le manque de latéraux dans son effectif. Ce qui l’oblige à parfois faire jouer Valentin Rongier à ce poste: "On n’a pas d’autres latéraux naturels. On a besoin de latéraux plus défensifs, on manque de latéraux naturels à ces deux postes".

À voir si une arrivée de Sergio Gomez comblerait l’Argentin, puisque le joueur de 21 ans est surtout vu comme un latéral offensif.