OM: le Vélodrome à guichets fermés pour tout le reste de la saison

Selon nos informations, le stade Vélodrome va faire le plein pour les trois derniers matchs de l'OM à domicile cette saison. L'enceinte marseillaise a déjà été à guichets fermés 16 fois en championnat depuis le début de saison.

Le sprint final palpitant en Ligue 1 emballe tout Marseille. Ce dimanche (20h45), le stade Vélodrome sera encore plein pour la réception d'Auxerre, et ce pour la 17e fois de la saison en championnat. Ce qui sera également le cas pour les deux derniers matchs à domicile, face à Angers (14 ai) et Brest (27 mai), selon nos informations.

Les affiches en Ligue des champions (contre l'Eintracht Francfort et Tottenham) et en Coupe de France (contre le PSG et Annecy) avaient également rempli le Vélodrome et cette adhésion du public et des supporters fait la fierté du club marseillais. La victoire contre le Sporting (4-1) avait pour rappel eu lieu dans une enceinte à huis clos.

Une partie du virage Nord fermée pour OM-Angers et OM-Brest

L’OM confie que les ventes de places pour les matchs OM-Angers et OM-Brest fonctionnent à plein régime et le club n’a aucun doute sur le fait que toutes les places seront donc rapidement vendues. Avec environ 45.000 abonnés, et un jeu globalement plaisant, le Vélodrome aura donc affiché complet tout au long de la saison. Une sacré performance dans un stade qui peut contenir 65.000 à 66.000 personnes.

Un seul regret viendra assombrir les deux dernières rencontres à Marseille: la partie du virage Nord réservée aux Fanatics, l’un des groupes les plus actifs et festifs du Vélodrome, a été suspendue pour OM-Angers et OM-Brest à cause d’un usage trop important de fumigènes lors d’OM-Troyes, au cours duquel le groupe fêtait son anniversaire.

À six journées de la fin du championnat, l'OM occupe la deuxième place derrière le PSG, avec une longueur d'avance sur le RC Lens et six sur l'AS Monaco. Les derniers matchs à l'extérieur pourraient particulièrement donner du fil à retordre aux hommes de Tudor, qui se déplaceront à Lens (06 mai), Lille (20 mai) et Ajaccio (03 juin).