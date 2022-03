"Mbappé a tout pour être Ballon d’or plusieurs fois", assure Platini (avec un conseil pour son avenir)

Invité exceptionnel de l’émission Rothen s’enflamme, ce jeudi sur RMC, Michel Platini a indiqué que Kylian Mbappé avait toutes les qualités pour régner sur le football pendant plusieurs années. Le triple Ballon d’or s’est également exprimé sur l’avenir de l’attaquant du PSG, en fin de contrat en juin prochain.

Après Jean-Pierre Papin (1991) et Zinédine Zidane (1998), Michel Platini tient peut-être l’un de ses successeurs français au palmarès du Ballon d’or. Triple vainqueur de cette récompense (1983, 1984 et 1985), l’ancien N°10 des Bleus a estimé dans l’émission Rothen s’enflamme, ce jeudi sur RMC, que Kylian Mbappé avait tout pour s’offrir le plus prestigieux des trophées individuels.

>> Rothen s'enflamme en podcast

"On a vécu 15 années extraordinaires avec Ronaldo et Messi. Il est en pole position pour le futur. L'avenir est devant lui, il peut tout gagner. Il est le joueur qui devrait être la future grande star des années à venir", a détaillé Platini sur RMC.

"Il a beaucoup plus que des qualités physiques"

"On le sent un peu trop focalisé. Il faut qu'il s'amuse, qu'il se fasse plaisir. Je ne connais pas Kylian, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Mais je lis certaines choses. C'est vrai qu'il veut tout gagner. C'est bien qu'il veuille tout gagner. Moi aussi je voulais tout gagner, mais je ne le disais pas. C'est le meilleur joueur français actuellement. Il a beaucoup plus que des qualités physiques. Il a la vision, les deux pieds, le jeu de tête… Il a tout."

L’ancien président de l’UEFA s’est également attardé sur l’avenir du champion du monde 2018, en fin de contrat avec le PSG en juin prochain. "Il faut qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. Il est en fin de contrat. Je pense que c'est bien qu'un joueur soit en fin de contrat. Avec Rolland (Courbis, ndlr), on a fait grève dans les années 70 pour que les joueurs aient des contrats à temps, parce qu'avant c'étaient des esclaves des clubs. Moi je suis allé à la fin de mes contrats tout le temps ! Kylian peut faire ce qu'il veut", a ajouté Platini au micro de Jérôme Rothen.