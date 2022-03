France-Côte d'Ivoire: Mbappé très incertain à cause d'une infection ORL

Présent en conférence de presse ce jeudi, Didier Deschamps a indiqué que Kylian Mbappé souffrait d’une infection ORL. L’attaquant des Bleus n’a pas pu participer à l’entraînement du jour et est incertain pour le match amical contre la Côte d’Ivoire ce vendredi.

À en croire le sélectionneur, sa présence vendredi sur la pelouse du Vélodrome pour affronter la Côte d’Ivoire en match amical est incertaine. "Je ferai le point avec lui et le staff médical demain. Je ne peux pas donner de réponse définitive aujourd'hui", a détaillé Deschamps.

Kanté de retour contre l'Afrique du Sud, Kimpembe a repris l'entraînement

Mbappé, au cœur de toutes les attentions pour avoir refusé de participer à une opération avec des sponsors des Bleus cette semaine, avait déjà dû déclarer forfait pour le match entre le PSG et Lille (12e journée de Ligue 1), fin octobre 2021, à cause d’une infection ORL. C'est le même syndrome. Le Parisien est assez marqué ce jeudi et très incertain pour vendredi.

Deschamps a également donné des nouvelles de N’Golo Kanté, contraint de quitter le rassemblement ce mardi pour des raisons personnelles. "Kante ne sera pas là demain, mais sera là pour le deuxième match (contre l'Afrique du Sud mardi, ndlr)", a assuré le coach des Bleus devant les journalistes. Presnel Kimpembe, absent de la séance ce mercredi à cause d’une bronchite, a pour sa part repris l’entraînement collectif ce jeudi.