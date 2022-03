Equipe de France: "Aucun effet négatif", Lloris et Deschamps calment le jeu autour de Mbappé

En conférence de presse ce jeudi, à la veille de la réception de la Côte d'Ivoire en amical, Didier Deschamps et Hugo Lloris sont revenus sur la situation de Kylian Mbappé au sujet de la gestion du droit à l'image chez les Bleus.

Kylian Mbappé veut "faire bouger les lignes". Au cours du rassemblement de l'équipe de France, l'attaquant du PSG a refusé de participer aux opérations de sponsoring et de marketing des Bleus ce mardi, sur fond de protestation contre la gestion collective du droit à l'image chez les Bleus

Deschamps note "l'excellent état d'esprit" de Mbappé

Si l'affaire est entre les mains de la Fédération Française de football, qui doit négocier avec les représentants de Mbappé, Didier Deschamps ne s'inquiète pas de son côté sur les conséquences sportives de cette affaire.

"Il n'y a pas le moindre incident sur l'état d'esprit de Kylian Mbappé ou sur la qualité qu'il peut avoir sur les séances d'entraînement, c'est une certitude, a balayé le sélectionneur ce jeudi en conférence de presse. Je ne vais pas aller dans les termes de négociations. Je n'ai pas les tenants et les aboutissants sur ce dossier, qui ne me concerne pas. C'est du ressort de mon président, qui a dû vous le dire, il verra ça tranquillement avec le joueur après. Mbappé a fait ce qu'il avait à faire, dans un excellent état d'esprit comme très souvent pour ne pas dire toujours."

"Il a une dimension tellement importante au niveau de son image que des questions peuvent être posées", assure Lloris

De son côté, Noël Le Graët a essayé de raisonner Kylian Mbappé mardi mais le joueur est resté fidèle à ses convictions. Le sujet pourrait bien en tout cas animer la vie de l'équipe de France ces prochaines semaines. "Il y a eu aucun effet négatif sur le groupe. Il est évident que les droits à l'image représentent un sujet très complexe dans le football ou dans le sport, surtout quand on appartient à un collectif. J'ai aucun doute sur le fait qu'une solution sera trouvée entre la Fédération et l'entourage de Kylian, a commenté le capitaine Hugo Lloris. Maintenant, il a une dimension tellement importante au niveau de son image que des questions peuvent être posées. Des solutions devraient être amenées au sein de la Fédé. Le plus important reste que ça ne touche pas l'équilibre sportif et celui de l'équipe. Mais ce n'est pas le cas donc il n'y a aucun souci. "

L'entourage du champion du monde 2018 conteste la convention relative à la cession du droit collectif à l'image que chaque international signe, avant sa première sélection, et qui contient notamment des obligations vis-à-vis des partenaires de la FFF. En échange de cet engagement, chaque joueur reçoit 25.000 euros par match disputé. Mbappé l'a signée en 2017 mais "cette convention n'a jamais été renégociée depuis et est réputée valable pour chaque joueur jusqu'à la fin de sa carrière en équipe de France", ont expliqué ses représentants dans un communiqué transmis ce mercredi.

En attendant, Kylian Mbappé a manqué l'entraînement ce jeudi pour une infection ORL. Ce vendredi (21h15), les Bleus ont rendez-vous au Stade Vélodrome pour un match amical face à la Côte d'Ivoire. Puis Mbappé et ses coéquipiers iront à Lille mardi, au Stade Pierre-Mauroy, pour défier l'Afrique du Sud.