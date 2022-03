PSG: “On a le droit de siffler Messi, le client est roi”, estime Platini

Invité exceptionnel de l’émission Rothen s’enflamme, ce jeudi sur RMC, Michel Platini a estimé que le public du Parc des Princes était dans son droit de siffler Lionel Messi. Les huées des supporters du PSG face à Bordeaux avaient suscité de nombreuses indignations de la part du monde du football.

Michel Platini ne condamne pas les sifflets du Parc des Princes envers Lionel Messi. Invité de l’émission Rothen s’enflamme, ce jeudi sur RMC, l’ancien N°10 des Bleus a estimé que le public du PSG était totalement dans son droit de siffler le septuple Ballon d’Or. À l’occasion de la réception de Bordeaux le 13 mars dernier (3-0, 28e journée de Ligue 1), quatre jours après le fiasco de Bernabeu en Ligue des Champions, la Pulga avait en effet été conspuée par les supporters du club de la capitale.

"Est-ce qu'on a le droit de siffler Messi ? On a le droit de siffler", a tranché Platini au micro de Jérôme Rothen. "Le client est roi. Moi je ne le ferais pas. Tout le monde a le droit de siffler, d'insulter... Le terrain de football est un exutoire. On a le droit mais tu le vis mal. Leo est venu pour faire plaisir à Paris."

"Moi aussi j'ai été sifflé"

"Lui aussi les comprend mais ça fait mal. Moi aussi j'ai été sifflé au Parc des Princes. Mais je n'ai jamais été sifflé ni à Saint-Etienne, ni à la Juventus", a poursuivi l’ancien président de l’UEFA, tout en estimant que "les joueurs de Paris ont vachement souffert de ça lors du match contre Monaco".

Plus de 10 jours après les sifflets du Parc des Princes, qui avaient indigné le monde du football, Lilian Thuram, de son côté, ne décolère pas. "Je crois que cela ne devrait pas arriver. Les gens ne doivent pas manquer de respect à Lionel Messi parce que… pfff… Messi… Non, on ne peut pas faire cela. Quand on aime le football, on ne peut pas accepter que les gens sifflent Messi parce que ce n’est pas normal", s’est emporté l'ancien du Barça ce jeudi sur la Cadena Cope.