Messi: les prix des places à la revente pour PSG-Strasbourg s’envolent

Alors que Lionel Messi arrive à Paris pour signer au PSG, les conséquences se font déjà sentir : les places à la revente pour la réception de Strasbourg ce samedi ont connu une sensible évolution à la hausse ces dernières heures. Et ce n’est peut-être pas fini.

Il va débarquer dans un nouveau club. Où on l’attend avec une énorme impatience. Lionel Messi arrive à Paris pour devenir un joueur du PSG. On répète tant cela paraît encore irréel: l’un des meilleurs joueurs de l’histoire va évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. Icône mondiale, la superstar argentine affole les supporters du club de la capitale depuis les premières informations sur sa probable arrivée.

Au point de voir les prix grimper en flèche pour la réception de Strasbourg ce samedi (21h) dans le cadre de la deuxième journée de championnat. Un match qui pourrait marquer une étape importante avec la possible présentation de la "Pulga" – certains médias confirment cette volonté – au Parc des Princes, sa nouvelle maison footballistique. Si plus aucune place à l’unité n’est en vente via les canaux traditionnels, le système Ticketplace de revente des tickets par les abonnés ou toute personne en ayant acheté s’emballe sur les prix proposés.

Alors qu’il reste 1637 sésames disponibles à l’heure d’écrire ces lignes (contre 2000 ce matin mais 1483 dix minutes plus tôt, preuve que certains détenteurs de tickets ont tout juste pensé à les revendre vu le contexte), certaines places grimpent désormais aux alentours des 1000 euros (970 au maximum pour l’instant). Si la présentation de Messi contre Strasbourg se confirme, la limite haute pourrait encore s’envoler dans les heures/jours à venir.