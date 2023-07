Neymar et Kang-in Lee, stars de la tournée du PSG au Japon

Alors que Kylian Mbappé a été privé de déplacement en raison de son refus de prolonger son contrat, le PSG poursuit sa tournée de préparation au Japon. Sans l'attaquant français, les stars parisiennes les plus suivies sur place ont été Neymar et la recrue coréenne Kang-in Lee.

Plus un seul maillot à son nom dans la boutique éphémère du PSG à Osaka, installée dans le musée d'art: il faut donc réapprovisionner. On ne parle ni de Kylian Mbappé, grand absent de la tournée parisienne au Japon, ni du capitaine Marquinhos ou de Marco Verratti mais bien... de Kang-in Lee. Avec Neymar, le Coréen est l'autre véritable star de la tournée des Parisiens.

Arrivé il y a seulement quelques semaines dans l'effectif en provenance de Majorque, le joueur de 22 ans est une attraction pour les fans asiatiques. Dans la boutique, le vendeur nous fait le classement des maillots les plus vendus actuellement: Kang-in Lee est en tête, suivi de Neymar et de Marquinhos.

"En France, on attend peut-être un peu trop de Neymar. Ici, il y a ce côté magique"

"Mes joueurs préférés? Kang-in Lee et Neymar, nous répond un jeune homme de 24 ans qui habite en Corée et est de passage au Japon pour des vacances. Kang-in Lee est très connu chez nous, j'espère qu'il va faire de belles choses avec Paris en Ligue des champions cette saison." Un autre fan de Kang-in Lee montre son enthousiasme: "C’est un meneur de jeu, avec un bon pied gauche. Il met des buts et a une bonne frappe de balle. C’est une superstar. Je ne sais pas s’il peut gagner le Ballon d’or mais j’espère!"

Le PSG a-t-il perdu de son attractivité ? – 27/07 11:57

L'emballement est grand autour de Kang-in Lee. Dans la foulée de sa signature, le PSG avait d'ailleurs lancé son compte Twitter coréen, signe de la volonté de surfer sur l'enthousiasme généré, en Asie, par cette arrivée. Sorti touché du match amical face au Havre, l'ancien joueur de Majorque s'est entraîné à part jeudi, à la veille du match face au Cerezo Osaka.

Quant à Neymar, "il a une meilleure cote de popularité au Japon et en Corée qu'en France ou en Europe, raconte Rémi, de passage à la boutique du PSG. Les planètes sont alignées pour lui et ça peut être sa saison. En France, on attend peut-être un peu trop de Neymar. Ici, il y a ce côté magique." Et Kylian Mbappé? Son maillot se vend un peu moins, du fait de son absence. On est loin du braquage de projecteurs sur la situation du capitaine des Bleus comme en France ou en Espagne.