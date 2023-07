PSG: Marquinhos réagit à la mise à l'écart de Mbappé

Présent au Japon pour la tournée du PSG, le capitaine Marquinhos s'est exprimé sur son coéquipier Kylian Mbappé, resté en France après sa mise à l'écart par la direction parisienne.

Les Parisiens viennent d'entammer la deuxième partie de leur préparation. Tout juste arrivés au Japon pour leur traditionnelle tournée estivale, Luis Enrique et plusieurs joueurs (Marquinhos, Lucas Hernandez, Marco Asensio) ont donné une conférence de presse seulement quelques heures après leur arrivée. Et un sujet n'a pas été évité: celui de Kylian Mbappé. Actuellement en conflit avec sa direction, l'international français a été mis à l'écart de cette tournée et est resté à Paris pour s'entraîner avec les lofteurs.

"Même au Japon, vous (les journalistes) êtes là avec vos questions. C'est délicat, a confié Marquinhos depuis Osaka. C'est un joueur exceptionnel, très fort mais c'est une décision qui passe au-dessus de nous les joueurs. C'est une question pour la direction. On veut toujours avoir les grands joueurs à nos côtés, j'espère qu'on aura une bonne solution pour qu'il puisse revenir et nous aider pour cette saison."

Le PSG est convaincu que son joueur a un accord avec le Real en 2024

Après sa prolongation en mai 2022, Kylian Mbappé a fait savoir quelques semaines plus tard qu'il ne souhaitait pas activer son année en option pour partir libre à l'été 2024. Une solution pas envisagée par les dirigeants parisiens, qui ne veulent pas voir le numéro 7 partir gratuitement. Comme expliqué par RMC Sport ces derniers jours, le club parisien est convaincu que son joueur a un accord avec le club madrilène pour le rejoindre en 2024. Un accord vécu comme une trahison à Paris.

Le PSG a alors pris une décision forte: Mbappé sera à vendre après le 31 juillet et plusieurs clubs sont intéressés pour récupérer le Français, à l'image de Chelsea ou d'Al-Hilal. Le club saoudien serait prêt à offrir 400 millions d'euros sur deux ans au joueur.