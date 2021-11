PSG: A quoi joue Mauricio Pochettino ?

Après les rumeurs de l'été envoyant Mauricio Pochettino au Real Madrid, deuxième épisode avec maintenant Manchester United.

C’est reparti pour un tour. Après une première salve de rumeurs persistantes cet été sur la volonté d’un départ de Mauricio Pochettino du Paris Saint-Germain pour retrouver la Premier League (Tottenham il y a quelques mois), l’entraîneur se retrouve de nouveau au milieu de conversations outre-manche.

Cette fois-ci, l’ensemble de la presse britannique s’accorde à dire que Pochettino est le choix numéro 1 de Manchester United pour remplacer Ole Gunnar Solskjær. Et surtout, que le technicien ne serait pas contre arriver chez les Red Devils. Une version affirmée par l’entourage de l’Argentin en Angleterre.

A Paris, comme cet été, on estime n’avoir aucune raison de réagir. Mauricio Pochettino est sous contrat jusqu’en 2023 et n’a pas demandé à ses dirigeants d’être libéré de ses vingt derniers mois. Les dirigeants de Manchester United n’ont pas non plus pris contact avec ceux du PSG pour négocier un éventuel départ de l’entraîneur. Il faudra l’une des deux hypothèses pour voir la réflexion s’engager à Paris.

Le PSG n’a, de son côté, pas non plus entamé de discussions avec Zinedine Zidane, régulièrement cité, ni aucun autre entraîneur. Même si Zidane est un nom régulièrement cité dans les discussions entre dirigeants.

Pochettino ne compte pas démentir des rumeurs qu’il estime ne pas avoir lancées

Quant à Pochettino, il reste sur sa ligne de conduite en France: le silence. L’ancien coach de Tottenham estime ne pas avoir à répondre à des rumeurs qu’il estime ne pas avoir créées et qui ne méritent donc aucun démenti. La question lui sera tout de même posée ce mardi en conférence de presse à… Manchester où les Parisiens seront présents pour affronter City en Ligue des champions mercredi.

Ce n’est plus un secret, Pochettino, comme d’autres avant lui, estime que l’environnement du Paris Saint-Germain est difficile à gérer pour un entraîneur. Alors que sa communication restait très lisse sur ses premières prises de paroles, l’Argentin s’est un peu plus "lâché" ces dernières semaines sur la pression de la victoire à tout prix dans la capitale française et sur "l’adaptation" nécessaire et constante auquel il doit faire face.

Pochettino dit devoir adapter son management au PSG

Il faut ainsi comprendre qu’il n’a pas les mains libres et qu’il subit certaines décisions. C’est la vie d’un entraîneur au PSG. Il est consulté sur le recrutement, sur les prises de décisions importantes, mais n’a pas le pouvoir d’imposer certaines choses.

Dans ce contexte, Mauricio Pochettino ne verrait pas d’un mauvais œil un retour en Premier League, dans un pays où le poste d’entraîneur est d’avantage celui d’un manager. Un rôle qui plait à l’Argentin et dans lequel il s’épanouit. Sans pour autant forcer un départ du PSG. Pochettino n’est pas malheureux dans la capitale française mais n’arrive pas à mettre en place ce qu’il souhaiterait. Un double discours que vous soyez d’un côté ou l’autre de la Manche qui trouble. Et qui jette un flou sur l’avenir à long terme de Pochettino au PSG. En attendant, les rumeurs d’un départ à Manchester United ne devraient pas s’arrêter.