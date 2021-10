PSG: Gueye encense son "frère" Kimpembe

Elément devenu indispensable dans l’entrejeu du PSG, Idrissa Gueye a livré une interview sur la chaîne Youtube du PSG, où le milieu sénégalais a parlé du rôle du défenseur parisien Presnel Kimpembe dans son intégration au club lors de son arrivée à l’été 2019.

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du PSG depuis le début de saison avec ses quatre buts toutes compétitions confondues, Idrissa Gueye (32 ans) vit pour le moment une troisième année parfaite dans la capitale. Indispensable grâce à son volume de jeu important dans l’entrejeu et ses frappes lointaines dangereuses, le Sénégalais a connu des hauts et des bas à Paris.

Mais l’ancien joueur de 32 ans a toujours pu compter sur le défenseur Presnel Kimpembe (26 ans) pour l’aider à s’intégrer à ce vestiaire rempli de stars: "C’est lui qui m’a accueilli quand je suis arrivé au PSG".

"Presko, il fait partie de la famille"

Cette relation entre les deux joueurs s’illustre souvent sur le terrain, mais aussi en dehors sur les réseaux sociaux. Une amitié très forte qu'Idrissa Gueye a expliqué au micro du PSG ce mercredi: "Presko, c’est mon bébé. C’est un ami, un frère. C’est tout pour moi. On a créé de très bon liens, on est tout le temps ensemble, on est souvent au téléphone. Il connaît toute ma famille, je connais toute sa famille", a conclu le joueur de 32 ans.