Mercato: Ibrahimovic ouvre la porte à une nouvelle prolongation avec l’AC Milan

Sous contrat jusqu’en 2022 avec l’AC Milan, Zlatan Ibrahimovic (40 ans) a ouvert la porte à une nouvelle prolongation après son but lors de la large victoire sur le terrain du Genoa (0-3), mercredi.

L’AC Milan a relevé la tête après deux défaites de rang en s’imposant sur le terrain du Genoa (0-3), mercredi lors de la 15e journée de Serie A. Zlatan Ibrahimovic a lancé son équipe sur la voie du succès en ouvrant le score d’un joli coup franc (10e), son sixième but en neuf matchs de championnat cette saison. Il a ensuite été remplacé dès la 60e minute de jeu par Pietro Pellegri. Une sortie précoce dont il n’a pas tenu rigueur à son entraîneur Stefano Pioli, qu’il apprécie beaucoup. Interrogé sur l’avenir de ce dernier sous contrat jusqu’en 2023, le Suédois a répondu… en parlant du sien. Et en ouvrant la porte à une prolongation.

"S'il (Pioli) prolonge, je dois prolonger avant"

"S'il prolonge, je dois prolonger avant, a-t-il souri. Il le mérite, il a fait un excellent travail et doit continuer à faire ce qu'il fait. Tout ce qui lui revient est mérité."

L’ancien joueur du PSG est lié avec Milan jusqu'en juin 2022. Mercredi, il a encore étalé sa joie d'évoluer dans les rangs de l’équipe lombarde qu’il souhaite ramener au sommet. "J'avais cette confiance et cette vision, c'était mon défi quand j'ai signé, a-t-il déclaré. Maintenant, nous sommes au sommet (Milan est 2e à un point de Naples, leader, ndlr) mais nous devons travailler, ne pas abandonner et croire que c'est possible. Je suis content que les fans croient au scudetto, j'espère qu'on pourra leur donner cette joie, il faut gagner les trophées sinon ça ne compte pas."

"Je profite tellement, ajoute-t-il. Aujourd’hui, l'entraîneur m'a demandé de presser le gardien et je l’ai fait. Ces gars-là me font m'amuser et me font me sentir jeune. Lors des deux derniers matchs, nous avons fait une erreur, les adversaires n'étaient pas supérieurs, nous avons fait des erreurs qui nous ont coûté le résultat, nous avons perdu deux matchs mais le championnat est encore long. Il y a des hauts et des bas mais aujourd'hui on a gagné et on est revenu."