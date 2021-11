Finlande-France: la stat qui démontre la superbe relation entre Benzema et Mbappé

Kylian Mbappé et Karim Benzema ont fait basculer le match entre la Finlande et la France (0-2), mardi. Ils ont aussi confirmé leur très grande complémentarité malgré un temps en commun limité sur le terrain.

Ils n’ont joué ensemble que 35 minutes, mais cela a tout changé. Karim Benzema et Kylian Mbappé ont largement participé à faire basculer le match entre la Finlande et la France (0-2), mardi lors des qualifications pour la Coupe du monde. Remplaçant au coup d’envoi par précaution, Benzema est entré en jeu à la 56e minute de jeu à la place de Moussa Diaby alors que le score était encore nul et vierge. Son apparition a métamorphosé les Bleus. Il a été bien aidé par Kylian Mbappé, avec qui il a formé un duo détonant en fin de match.

Les statistiques le confirment. Selon Opta Jean, Karim Benzema est le joueur que Kylian Mbappé a le plus trouvé sur le terrain mardi (8 fois) alors qu’il n’a joué que 35 minutes. Inversement, la moitié des passes de Karim Benzema étaient à destination de Kylian Mbappé (10/20).

Dans les faits, cela s’est traduit par l’ouverture du score de Karim Benzema, dix minutes après son entrée en jeu (66e). La star du Real Madrid a conclu une action magnifique sur un une-deux avec Mbappé. L’attaquant parisien a fait le break dix minutes plus tard grâce à un petit chef d’œuvre. Il a emmené une passe de Lucas Digne depuis son propre camp avant de tromper le gardien adverse d’une frappe enroulée délicieuse (76e).

"Je vais les mettre dans des glaçons pour qu'ils soient au frais", sourit Deschamps

"C'est une formule qui marche, a savouré Didier Deschamps, le sélectionneur, à l’issue de la rencontre. C'était normal de faire quelques changements, de donner du temps de jeu (à d'autres), mais la Finlande nous a donné du fil à retordre. L'entrée de Karim, mais aussi de Kingsley (Coman) amène plus de poids offensif, ce qui nous a permis de marquer ces deux buts. Il ne faut pas les dissocier des autres mais ils (Mbappé et Benzema) ont cette relation technique. Cela semble facile, parce qu'ils ont cette capacité technique, la complémentarité aussi. Karim a une efficacité redoutable et Kylian confirme le talent qu'il a. Pour l'adversaire c'est compliqué. Je vais les mettre dans des glaçons pour qu'ils soient au frais (sourire). L'association des qualités et du talent permet à l'équipe de France d'être encore plus performante."