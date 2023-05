PSG: "Je faisais partie de cette famille", la déclaration d'amour de Beckham aux Parisiens

Arrivé au PSG en janvier 2013, David Beckham garde de très bons souvenirs de son court passage de six mois dans la capitaile française. La star anglaise se souvient avoir été très bien reçue par le club et les supporters.

Il y a dix ans jour pour jour, une légende du football tirait sa révérence sur la pelouse du Parc des Princes. Six mois auparavant, David Beckham signait au PSG pour ce qui restera comme le dernier club de sa carrière. Un bref passage que l'international anglais n'a pas oublié et dont il s'est souvenu dans le cadre d'un reportage pour PSG TV.

"J’ai eu l’impression d’être traité comme si j’étais là depuis 16 ans"

"Je me souviendrai toujours de ce qu’ils ont fait pour moi, de la façon dont ils m’ont traité et de l’attitude des supporters du PSG à mon égard, raconte la star anglaise dans une vidéo le montrant au Parc des Princes. Même si je ne suis resté que six mois, j’ai eu l’impression d’être traité comme si j’étais là depuis 16 ans et que je faisais partie de cette famille."

Il se rappelle aussi de la discussion avec la direction du club, qui l'a poussée à rejoindre le club parisien, même pour seulement six mois: "Ils m’ont dit : 'Nous savons que tu es en fin de contrat. Nous n’avons pas gagné le championnat depuis un certain temps. Nous sommes en forme, mais nous pensons que si tu viens dans l’équipe pour le reste de la saison, tu nous donnerais un petit coup de pouce.' Donc l’opportunité de faire partie de l’équipe qu’ils avaient…"

"Les supporters de ce stade créent quelque chose d’incroyable"

"Il y avait un jeune Thiago Silva, ils avaient Motta, Maxwell, un jeune Verratti, et évidement Zlatan et beaucoup d’autres grands joueurs, se souvient-il entre deux messages de ses coéquipiers revenant sur quelques anecdotes. Cela m’a enthousiasmé et m’a donné l’occasion de jouer pour une autre équipe en Europe, l’une des plus grandes. Je ne pouvais pas refuser."

"Ils m'ont tous aidé à m'intégrer. Ils ont vraiment été de formidables coéquipiers avec moi. J'ai passé beaucoup de temps avec la plupart d'entre eux. Etant donné que je ne parlais pratiquement pas français, ce sont les joueurs français qui m'invitaient chez eux le week-end, pour des barbecues et pour boire un verre. J'ai probablement passé plus de temps avec les joueurs français qu'avec les autres."

David Beckham se souvient aussi du Parc des Princes et de son ambiance particulière: "Tout le monde sait que je suis un grand fan de football, alors jouer dans ce stade en connaissant l'histoire, les joueurs qui ont joué ici, Pauleta, Ronaldinho, David Ginola... Tous ces grands joueurs ont joué ici, mais la raison pour laquelle j’avais hâte de jouer au Parc des Princes ? C’était les supporters ! Les supporters de ce stade créent quelque chose d’incroyable."