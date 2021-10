PSG: Leonardo s'en prend aux médias sur le cas Sergio Ramos

Présent en zone mixte vendredi soir après la victoire du PSG contre Lille (2-1) en ouverture de la 12e journée de Ligue 1, le directeur sportif parisien Leonardo s'est exprimé sur la situation de Sergio Ramos, qui n'a toujours pas joué cette saison.

Il n’a toujours pas effectué ses grands débuts avec le PSG. Arrivé libre cet été après avoir tout gagné avec le Real Madrid, Sergio Ramos (35 ans) continue de se faire désirer. Freiné par des soucis au mollet, le défenseur central espagnol figure chaque semaine dans les bulletins médicaux publiés par le club de la capitale, qui ne semble pas savoir précisément quand il pourra rejouer. "L’évolution du programme de reprise de Sergio Ramos, coordonné par le staff médical, évolue très correctement. La reprise en continu avec le groupe pourra être envisagée dans le courant de la semaine prochaine", a simplement indiqué le PSG jeudi.

"Vous jouez le jeu de la presse espagnole"

En attendant, cette situation confirme les doutes qui avaient accompagné la signature de Ramos sur sa capacité à retrouver un jour son meilleur niveau. Sa dernière saison en Espagne avait été perturbée par des blessures à répétition, à la cuisse droite, au mollet gauche ou encore aux ischio-jambiers. Il n’a d’ailleurs disputé que sept matchs en 2021 toutes compétitions confondues (cinq avec le Real, deux en sélection). Mais pour Leonardo, les médias en font visiblement trop à ce sujet. C’est ce qu’a fait comprendre le directeur sportif parisien vendredi soir après la victoire contre Lille (2-1) en ouverture de la 12e journée de Ligue 1.

"Ramos ? C’est la presse espagnole qui a envie de dire que… On savait que Ramos avait un problème. La presse espagnole joue et vous jouez le jeu de la presse espagnole. Ils ont envie de dire que Ramos est nul et vous aidez. Mais on savait tout, on sait où en sont nos joueurs, on sait ce qui se passe", a-t-il affirmé en zone mixte. Sans annoncer une date de retour à la compétition pour l'ancien capitaine du Real.