PSG: Leonardo défend Neymar et dénonce des "critiques injustes"

Critiqué pour ses prestations depuis le début de la saison, mais décisif vendredi soir lors de la victoire du PSG contre Lille (2-1) en Ligue 1, Neymar a été défendu par Leonardo. Le directeur sportif parisien ne comprend pas les reproches adressés à l'attaquant brésilien.

Neymar peut compter sur le soutien de Leonardo. Présent en zone mixte vendredi soir après la victoire renversante du PSG contre Lille (2-1), en ouverture de la 12e journée de Ligue 1, le directeur sportif parisien a tenu à défendre son groupe et notamment son compatriote brésilien, visé par de nombreuses critiques ces dernières semaines. "On dit que les joueurs font la fête, tout ça, mais ce n'est pas la vérité. On parle avec eux, c'est toujours comme ça. Les critiques visant Neymar sont injustes. C'est un joueur très expérimenté, avec un très grand volume. S'il était toujours dans la fête, il ne courrait pas comme ça 90 minutes. Calme !", a-t-il lancé aux journalistes.

Décisif contre Lille

S’il n’a pas marqué face au champion de France en titre, son compteur restant bloqué à un petit but cette saison toutes compétitions confondues, Neymar est apparu bien plus en forme que lors de ses précédentes sorties. Il a surtout fini très fort en étant impliqué sur le but de l’égalisation inscrit par Marquinhos (74e), avant de servir Di Maria pour le 2-1 (88e). La preuve, peut-être, que l'ancien Barcelonais (29 ans) est sur la bonne voie. Il lui faudra confirmer dès mercredi contre Leipzig en Ligue des champions (21h sur RMC Sport) pour commencer à faire taire ceux qui pointent du doigt son hygiène de vie. Dans un entretien pour une chaîne YouTube brésilienne mis en ligne jeudi, mais réalisé fin septembre, Neymar s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet.

"C’est un manque de respect quand les gens disent: "Ah, Neymar ne prend pas soin de lui, Neymar c'est ceci, Neymar c'est cela". Comment peut-on tenir 12 ans au sommet sans prendre soin de soi ? Personne ne prend ça en compte, a-t-il réagi. Je sais prendre soin de moi. J'ai un kiné et un préparateur physique avec moi pratiquement 24 heures sur 24, pour quoi faire ? Rien du tout ? Je sors quand je peux. Je sors quand c'est possible, quand je sais que je ne m'entraînerai pas le lendemain."

Et vendredi soir, Neymar a encore répondu aux critiques au micro d'Amazon : "Ce fut un match très difficile. C'est une bonne équipe en face. On a lutté jusqu'au bout, on a marqué. Bravo à tous, je suis content. Les critiques ? C'est normal. Cela fait 15 ans que je joue au foot en pro et je m'en fiche. Le plus critique envers moi, c'est moi. Personne ne sait ce qu’il se passe dans l’équipe, sur et en-dehors du terrain. On sait ce que l’on fait. Il ne se passe rien. Et moi je m'en fiche, je continue."